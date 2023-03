La preocupación por la firma helvética no es nueva. El banco radicado en Zúrich ha sido golpeado por una serie de escándalos y problemas legales que han despertado dudas sobre su salud. Los sucesivos contratiempos han hundido la confianza de los inversores, especialmente tras dos anuncios clave. El primero, el ambicioso plan de reestructuración anunciado en otoño, en el que se contempla desprenderse de sus negocios de banca de inversión y centrarse en la gestión de patrimonios. Por otro, los pésimos resultados del ejercicio 2022, que elevaron las pérdidas de la entidad por encima de los 7.300 millones de francos suizos.

“Estamos haciendo absolutamente lo correcto, lleva algún tiempo conseguirlo. Dijimos que es una transformación de tres años y no se puede venir abajo después de dos meses”, aseveró Ulrich Koerner, CEO de la compañía, en ‘Bloomberg TV’. Sin embargo, la paciencia demandada por el banco no ha sido correspondida por su mayor accionista: Arabia Saudí. Este miércoles, el presidente del Banco Nacional Saudí, propiedad del fondo soberano de la nación árabe, aseguró que no elevarían su participación por encima del 10% “por muchas razones”.

El colapso bursátil visto ayer es, para muchos expertos, una preocupación real, tangible y global. Tanto es así que el propio Roubini reconocía, tras el hundimiento del gigante suizo, que la quiebra de Credit Suisse podría ser comparable a la de Lehmann Brothers más de una década atrás. “Ahora, el riesgo está al descubierto y el contagio ya es grave”, sentenció.

As I wrote 2 days ago; “There is also risk of global contagion as a large European bank is very fragile now & its financial condition not fully clear”. Didn’t want to cause a run & I didn’t mention it was CS but now this risk is out in the open & the contagion is already severe https://t.co/6hpJsGNLp4