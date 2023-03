La quiebra de Silicon Valley Bank (SVB) sigue coleando. Tras su caída en desgracia y su liquidación, el Gobierno de EEUU ha decidido intervenir. Ha salido al rescate al comprometerse a proteger plenamente el dinero de todos los depositantes de la entidad y que tengan acceso a los mismos este mismo lunes.

Los reguladores bancarios aprobaron el plan este domingo, con el que pretenden respaldar a los depositantes. En estos momentos se considera algo fundamental para intentar frenar el pánico y que los problemas se extiendan a otros bancos. De esta forma, los depositantes tanto del SVB como del Signature Bank de Nueva York, que ha sido fuente de financiación para las empresas de criptomonedas y que fue cerrado el domingo por temores de contagio sistémico, tendrán pleno acceso a su dinero.

El Departamento del Tesoro estadounidense considera tanto a SVB como a Signature riesgos sistémicos, lo que le da autoridad para deshacer ambas instituciones para "proteger plenamente a todos los depositantes." El fondo de seguro de depósitos de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) se utilizará para cubrir a los depositantes, muchos de los cuales no estaban asegurados debido al límite de 250.000 dólares de los depósitos garantizados, que ahora ha sido eliminado

Asimismo, la Reserva Federal (Fed) ha decidido crear un nuevo Programa de Financiación Bancaria a Plazo destinado a salvaguardar a las instituciones afectadas por la inestabilidad del mercado a causa de la quiebra del SVB.

Las tres autoridades han emitido un comunicado conjunto en el que explican que no habrá rescates ni costes para los contribuyentes asociados a ninguno de los nuevos planes. Aunque los accionistas y algunos acreedores no garantizados no estarán protegidos y perderán todas sus inversiones.

"Estamos tomando medidas decisivas para proteger la economía de Estados Unidos mediante el fortalecimiento de la confianza pública en nuestro sistema bancario", han dicho en una declaración conjunta del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el presidente de la FDIC, Martin Gruenberg.

Bajo el nuevo plan, la Fed ofrecerá préstamos de hasta un año a bancos, asociaciones de ahorro, cooperativas de crédito y otras instituciones, a las que pedirá que pignoren garantías de alta calidad, como bonos del Tesoro, deuda de agencias y valores respaldados por hipotecas.

"Esta medida reforzará la capacidad del sistema bancario para salvaguardar los depósitos y garantizar el suministro continuo de dinero y crédito a la economía", ha dicho la Fed en una nota, en la que afirma estar preparada para "hacer frente a cualquier presión de liquidez que pueda surgir".

Por su parte, el Departamento del Tesoro pondrá sobre la mesa hasta 25.000 millones de dólares de su Fondo de Estabilización Cambiaria como respaldo ante cualquier posible pérdida derivada del programa de financiación.

Estos planes de rescate han traído a la memoria recuerdos de la crisis financiera, pero Yellen dijo este domingo que no habría rescate del SVB. "No vamos a volver a hacerlo. Pero nos preocupan los depositantes y estamos centrados en tratar de satisfacer sus necesidades", apuntó en una entrevista en la CBS.

El presidente de EEUU, Joe Biden, elogió estas medidas y anunció que habrá consecuencias. "Estoy firmemente comprometido a hacer que los responsables de este desastre rindan cuentas plenamente y a continuar nuestros esfuerzos para reforzar la supervisión y la regulación de los grandes bancos para que no volvamos a encontrarnos en esta situación", apuntó.