El segundo Prime Day de Amazon ha dado su pistoletazo de salida este martes. El evento, que se extenderá hasta el final de este miércoles 12 de octubre, ofrece miles de descuentos para todos aquellos usuarios que tengan una suscripción de Prime activa. Muchos de estos productos tendrán una suculenta rebaja con el que intentar captar la atención de unos consumidores muy golpeados por la inflación, pero, como suele suceder, siempre hay quien intenta sacar rédito de este tipo de eventos.

Según un estudio del Instituto de Investigación de Operaciones y Ciencias de la Gestión (INFORMS), algunos de los precios publicados en Amazon que parecen estar rebajados, o que están etiquetados como descuentos, en realidad reflejan el precio normal del artículo. De hecho, en algunas circunstancias, los autores descubrieron que un descuento puede reflejar en realidad un aumento de precio.

El motivo, explican los autores del estudio Sungsik Park, Man Xie y Jinhong Xie, es que muchos de los productos que se venden en Amazon tienen un "precio de lista" que sirve de referencia para resaltar el descuento que reciben los compradores. “El vendedor enmarca un aumento de precio como un descuento al aumentar simultáneamente el precio e introducir un precio de lista, un esquema que llamamos "sincronización de aumento de precio y precio de lista" (PILPS)”, añaden.

En este sentido, los investigadores que han elaborado este informe se fijaron en los precios de casi 15.000 productos en 2016 y 2017, centrándose en cosas como aspiradoras, licuadoras y cámaras digitales que la gente compra con poca frecuencia y en las que el precio varía mucho.

La conclusión a la que han llegado es clara: es una práctica frecuente y adoptada por una amplia gama de vendedores y de categorías. “Permite a los vendedores conseguir simultáneamente mayores márgenes de beneficio y un mayor volumen de ventas a expensas de los consumidores y es más eficaz y probable que sea desplegada por productos con ventajas en las reseñas de los consumidores”, apuntan estos expertos, quienes aseguran que es “una forma muy eficaz de engañar a los consumidores”.

En unas declaraciones recogidas por ‘Bloomberg’, la portavoz de Amazon, Megan Lagesse, dijo que el estudio "no representa con exactitud la experiencia de compra actual", pero se negó a especificar cómo la multinacional había cambiado sus políticas. Los autores afirmaron que, aunque sus datos se recogieron hace unos años, parece que los mismos fenómenos siguen produciéndose en Amazon.

En cualquier caso, estas prácticas no son extrañas para los compradores. Mismamente, Amazon recibió sendas multas de 8.000 por parte de la dirección general de Comercio de la Comunitat Valenciana por “publicidad engañosa” durante el ‘Black Friday’ y el ‘Cyber Monday’ de 2020, donde se llegó a la conclusión de que “algunos precios que se señalan como habituales en el día de oferta no son reales, según se observó en los días previos”.

“Se da la impresión -añade- de que se está realizando una rebaja que no puede considerarse real, ya que el precio que el Black Friday/Cyber Monday se presenta como habitual, en varios casos era inferior 14 días antes y 28 días antes; y en otros casos los productos no estaban a la venta 28 días antes”, explicaba el escrito de la Comunitat Valenciana. Amazon decidió no presentar alegaciones.

“En una tienda minorista hay que cambiar las pegatinas de los precios, lo cual es laborioso. En Internet, va a ser muy difícil que los reguladores lo detecten porque pueden cambiar los precios con mucha facilidad y frecuencia”, señalan los autores del estudio.

CÓMO EVITAR CAER EN UNA "OFERTA FALSA"

Para eludir estas tretas, los expertos del comparador financiero HelpMyCash han elaborado una guía rápida para no caer en falsas ofertas y, sobre todo, prevenir las compras compulsivas e inconscientes que puedan llevar al sobreendeudamiento.

En primer lugar, recomiendan revisar la cuenta bancaria. Tan simple como eso. “Se tiene que ser consciente del saldo disponible para no acabar en descubierto y que la entidad financiera acabe aplicando comisiones”, advierten. Asimismo, una vez conocido el estado de nuestras finanzas, “lo ideal sería establecer un presupuesto y, a partir de ahí, definir prioridades de compra”.

Seguidamente, HelpMyCash recomienda utilizar verificadores de ofertas para comprobar el histórico de precios de productos concretos y así evitar caer en las tácticas anteriormente explicadas.

Otra recomendación que hacen los expertos de HelpMyCash es comparar con otros comercios. “Previsiblemente la mayoría entenderá que Amazon presentará las mejores ofertas en plena campaña de descuentos, pero es posible que el producto que se busca se pueda adquirir en otro establecimiento por un menor importe”, señalan.

En cuanto al tipo de pago, desde la plataforma aconsejan “ajustarse al presupuesto y no gastar por encima de las propias posibilidades”. En todo caso, recuerdan que existen “facilidades de financiación que no devengan intereses”. “Si la compra es de un precio muy elevado y no se tiene la liquidez suficiente, es mejor optar por un préstamo personal, un producto que cuenta con un tipo de interés mucho más reducido que una tarjeta de crédito”, indican desde HelpMyCash.

Asimismo, recuerdan que, si no estamos convencidos, en poco más de un mes, a finales de noviembre, llegará el ‘Black Friday’, uno de los eventos más esperados cada año por los consumidores, donde quizás podamos encontrar una mejor oferta para aquello que deseemos.

“De hecho, existen marketplaces que acostumbran a prolongar los descuentos el fin de semana posterior al Black Friday para conectarlo con el también famoso Ciber Monday o algunos que incluso lo extienden durante una semana completa”, agregan.

En último lugar, desde HelpMyCash también hacen una serie de recomendaciones para evitar ser víctimas de ‘phishing’ y otro tipo de delitos informáticos. En este sentido, subrayan que el usuario nunca debe clicar un enlace de un remitente sospechoso, revisar en profundidad la URL y asegurarse de que se corresponda con la del sitio que representa, así como incluir el protocolo de seguridad (https://).