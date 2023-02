Otro giro más en el mercado de las criptomonedas. El bitcoin (BTC) remonta un 2% en las últimas 24 horas y trata de recuperar los 24.500 dólares, mientras que el ethereum (ETH) experimenta una subida algo superior y busca volver a los 1.700 dólares.

“El bitcoin sigue mostrando una notable resistencia. No me malinterpreten, no es el único en hacerlo, estamos viendo algo similar en los mercados de renta variable, aunque en menor medida. Es evidente que los mercados de criptomonedas están volviendo a confiar en que los días más oscuros han quedado atrás. Si el flujo de noticias se mantiene, podría ser el caso, y una ruptura de los 24.500-25.500 dólares podría alimentar aún más esa creencia”, señala Craig Erlam, analista sénior de mercados de Oanda.

El rebote resulta sorprendente tras unas actas de la Reserva Federal (Fed) poco alentadoras. El documento del banco central estadounidense puso el foco sobre una inflación “inaceptablemente alta” y que provocará “continuos” aumentos en los tipos de interés, a pesar de la “bienvenida reducción” experimentada en los últimos meses. Asimismo, “unos pocos” miembros de la Fed apostaron por subir los tipos en 50 puntos básicos en el cónclave de febrero.

“Creo que es digno de mención que las actas muestren que los miembros están preocupados por la relajación de las condiciones financieras que ha tenido lugar y advirtieron que la inflación seguía siendo demasiado alta. Todo muy al alza durante más tiempo. Mientras tanto, el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, dijo que el mercado estaba sobrevalorando el riesgo de recesión y que la Fed sólo debería frenar una vez que haya alcanzado la tasa terminal”, señala Neil Wilson, director de análisis de Markets.com.

Según Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank, se han borrado por completo las expectativas de un recorte de tipos antes de fin de año. “Las actas muestran que consideran que llevará “algún tiempo” (controlar la inflación). ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Ni siquiera ellos lo saben. Pero sabemos que el trabajo aún no ha terminado y que el aumento de 25 puntos básicos de la próxima reunión no será el último”, agrega.

Asimismo, la incertidumbre generada en las últimas sesiones tras el avance regulatorio sobre las ‘criptos’ en Estados Unidos choca con los movimientos al alza de las últimas horas. “Todo el mundo desconfía de lo que está por venir en el transcurso de este año. Emparejado con la incertidumbre regulatoria que el espacio cripto parece tener en estos días, sería justo para nosotros hacer la suposición de que va a haber más volatilidad y anuncios inesperados en el transcurso de este año”, ha destacado Jake Boyle, director comercial de Caleb and Brown en ‘CoinDesk TV’.

Por otro lado, Anthony Georgiades, fundador de Pastel Network, ha indicado que “los beneficios ligeramente mejores de lo previsto comunicados por Coinbase podrían sugerir que hemos entrado en las postrimerías de un criptoinvierno”.

Georgiades se mostró especialmente optimista sobre las perspectivas de las criptomonedas en Asia, donde "se especula mucho con que los compradores están empezando a volver a las criptomonedas en cantidades cada vez mayores”. “En consecuencia, es muy posible que la fortaleza del mercado de activos digitales continúe en el futuro inmediato. Incluso si la Fed sigue siendo ‘hawkish’ durante los próximos meses, lo que está sucediendo en otras partes del mundo en la flexibilización monetaria podría ser suficiente para compensar lo que está sucediendo en los Estados Unidos”, explica.

En el resto del mercado, subidas generalizadas en la mayoría de ‘tokens’. Destacan las ganancias en polygon (MATIC), solana (SOL) y polkadot (DOT).