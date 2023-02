El bitcoin (BTC) está teniendo dificultades para continuar el sorprendente rally de enero. Recientemente, la criptomoneda reina ha alcanzado máximos de agosto y ha intentado sin éxito superar los 25.000 dólares en varias ocasiones. Muchos analistas son bastante negativos sobre el futuro rumbo de las ‘criptos’ y el bitcoin; otros, en cambio, son más optimistas y apuestan por un 2023 de recuperación de los niveles previos a los colapsos de FTX o Terra… para posteriormente caer. “Creo que continuaremos la carrera hacia los 35.000-40.000 dólares antes de que tengamos una dura corrección, quizás hasta los 25.000 o 20.000 dólares”, asegura Michael van de Pöppe.

Según el fundador y consejero delegado de la firma de inversión Eight, las correcciones de las últimas semanas “siguen siendo relativamente superficiales”. “Los mercados se corrigen, lo que es estupendo para quienes buscan puntos de entrada. Podríamos bajar un poco más desde aquí antes de darnos la vuelta”, ha indicado van de Pöppe a través de su cuenta de Twitter, quien cree que estamos ante una “semana de consolidación antes de la continuación” del rally.

“Los mercados nunca suben en línea recta, sino que vuelven a probar y continúan subiendo. En esos reintentos, la gente empezará a pensar que los mercados están de nuevo en un mercado bajista masivo, y al final solo comprarán a la baja. Sea valiente, siga el plan, compre los reintentos”, ha añadido en otro tuit.

Asimismo, este analista ha recomendado a los inversores que “maximicen beneficios, empiecen a asignar dinero en USDT (Tether) cuanto más alto lleguemos y compren en la corrección en la segunda mitad de 2023”, ha añadido.

Sobre esto último, Laurent Kssis, asesor de comercio de criptomonedas de CEC Capital, subraya que volveremos a ver un repunte del bitcoin cuando termine la acumulación de capital en Tether, la mayor ‘stablecoin’ del mercado. “Cuando BTC está subiendo, el dominio de USDT tiende a diluirse”, apunta. Según datos de TradingView, la cuota de USDT respecto a la capitalización total del mercado de las ‘criptos’ cayó de casi el 9% al 6,5% en enero con la subida del bitcoin, pero se ha mantenido estable en ese nivel desde entonces.

Asimismo, Kssis opina que una ruptura por encima de los 25.000 dólares depende del rendimiento de las empresas tecnológicas. “Las empresas tecnológicas tuvieron un rendimiento horrible el año pasado y todo depende de lo bien que se recuperen en el primer trimestre. Por eso BTC no está empujando más”, señala en declaraciones a ‘CoinDesk’.

En las últimas semanas, numerosos analistas se han mostrado significativamente más negativos que van de Pöppe al respecto de las ‘criptos’ en general y del bitcoin en particular. Algunos consideran que el repunte de enero no es más que una nueva trampa del mercado bajista, mientras que otros creen que no es un buen indicio que el rally del mercado de valores lo hayan liderado valores “basura”.

“A corto plazo tenemos dos niveles de precios muy claros que definirán su tendencia. Por arriba, el ya comentado de los 25.270 dólares. Si consigue superarlo, lo más probable es que veamos una subida inmediata con el objetivo de cubrir el hueco bajista que se dejara en los 29.150 dólares. Un poco más arriba, en los 30.000 dólares, presenta la resistencia clave suya superación sería lo que nos confirmaría un cambio de tendencia”, explica César Nuez, analista técnico de Bolsamanía.