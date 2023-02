Las actas de la última reunión de la Reserva Federal, celebrada entre el 31 de enero y el 1 de febrero, apuntan a una inflación que sigue siendo "inaceptablemente alta", y que se mantiene alejada del objetivo del 2% fijado por el banco central estadounidense, por lo que se producirán "continuos" aumentos en los tipos de interés.

"Los participantes señalaron que los datos de inflación recibidos en los últimos tres meses mostraron una reducción bienvenida en el ritmo mensual de aumento de los precios, pero subrayaron que se sería necesaria una más evidencia de progreso en una gama más amplia de precios para estar seguros de que la inflación está en un camino descendente sostenido", destaca el texto.

Los banqueros también subrayaron que "los precios de los bienes básicos habían disminuido notablemente en los meses anteriores debido a que los cuellos de botella en el suministro habían disminuido".

Además, anticiparon que "la inflación de los servicios de vivienda probablemente comenzaría a caer a finales de este año, lo que refleja pequeños aumentos continuos, o posibles disminuciones, en las rentas de los nuevos contratos de arrendamiento".

El cónclave monetario se saldó finalmente con un aumento de 25 puntos básicos en los tipos de interés, hasta la horquilla situada entre el 4,5% y el 4,75%, aunque "algunos miembros" de la Fed se mostraron partidarios de una subida de 50 pb.

"Los participantes que estaban a favor de un aumento de 50 puntos básicos señalaron que un aumento mayor llevaría más rápido el rango objetivo cerca de los niveles que creían que lograría una postura suficientemente restrictiva, teniendo en cuenta sus puntos de vista sobre los riesgos para lograr la estabilidad de precios de manera oportuna", destaca el texto.

Los integrantes de la Fed presentes en la reunión "observaron que la incertidumbre asociada con sus perspectivas de actividad económica, el mercado laboral y la inflación era alta".

Además, mostraron unanimidad a la hora de señalar que "aumentos continuos en el rango objetivo para la tasa de fondos federales serán apropiados".

"Los participantes observaron que una postura política restrictiva tendría que mantenerse hasta que los datos entrantes brindaran confianza en que la inflación estaba en un nivel sostenido en camino descendente al 2%, que probablemente tomaría tiempo", concluye el texto.

Para John Leiper, director de inversiones de Titan Asset Management, estas actas mostraron un tono "duro" que puede alimentar la posibilidad de mayores subidas en los tipos de interés a las previstas inicialmente.

"Las actas del FOMC, recién publicadas, me parecen duras. Además, los participantes no estaban al tanto en ese momento de los datos macro optimistas que hemos visto desde entonces, incluida la excelente nómina no agrícola de enero. Esto alimentará la narrativa más alta reciente de tasas más largas y la acción del precio de aversión al riesgo presenciada durante la última semana", indica.

Los analistas de Pantheon Macroeconomics aseguran que que "las actas del FOMC de enero no indican ningún cambio material en el enfoque de la Fed, pero su determinación de continuar subiendo a pesar de la cantidad de datos blandos disponibles en ese momento es sorprendente".

"En nuestra opinión, el argumento para volver a 50 pb es débil, pero si los primeros datos de febrero (en particular, las nóminas, las ventas minoristas y el IPC) no son significativamente más débiles que en enero, el compromiso sería pronosticar otro par de alzas de tasas más allá de las proyecciones de diciembre", agregan.

Asimismo, consideran que "claramente aumentarán (los tipos de interés) en marzo, y ahora parece más probable que aumenten más en mayo".