Recogida de beneficios en el mercado de las criptomonedas. El bitcoin (BTC) retrocede casi un 4% hasta los 23.600 dólares después de rebasar los máximos de agosto este jueves. El ethereum (ETH), por su parte, cae un 1,6% hasta 1.650 dólares.

Si hay que resumir con una palabra esta semana sería con “volatilidad”. Cuando todo parecía indicar que las ‘criptos’ estaban abocadas a mirar hacia abajo, con el bitcoin destinado a probar los 20.000 dólares, se produjo un giro de guion inesperado. Ayer, la mayor 'cripto' del mercado se disparó hasta llegar a superar los 25.000 dólares por primera vez desde agosto. Este rebote fue entendido por muchos como un renovado optimismo por el mercado, a pesar de la reciente ofensiva regulatoria de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) y otros titulares negativos en el espacio. Sin embargo, las criptodivisas parecen haber vuelto a la realidad del mercado de valores.

“El maratón de renta variable que se prolongó por motivos cuestionables desde el martes terminó ayer entre lágrimas, con la llegada de una nueva serie de datos económicos que echaron por tierra la retórica optimista del aterrizaje suave”, señala Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank. El mal dato de precios de producción, que subió mucho más de lo esperado, afectó al buen ánimo de los inversores, pero fue el “desastroso” índice manufacturero de la Reserva Federal (Fed) de Filadelfia lo que puso el último clavo en el ataúd.

Esta referencia cayó hasta los -24,3 puntos desde los -8,9 anteriores cuando el consenso estimaba una leve mejoría hasta los -7,4 puntos. “Eso echó por tierra la idea de que la economía es fuerte, sin por ello alimentar las expectativas de recorte de tipos de la Fed, ya que la ralentización de la inflación necesita ser abordada durante algún tiempo más”, explica Ozkardeskaya.

Entre tanto, los presidentes de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, y de Saint Louis, James Bullard, mostraron su inclinación a una subida de 50 puntos básicos en los tipos de interés. “Afortunadamente para los alcistas de la renta variable, tanto Mester como Bullard no votan este año. Pero su condición de no votantes no hizo que sus comentarios sonaran menos aterradores”, matiza la experta de Swissquote Bank.

“Las actas de la Fed de la próxima semana podrían arrojar algo más de luz sobre ese proceso de pensamiento, pero sus comentarios también plantean la cuestión de que, incluso si no había un argumento convincente para un movimiento de 50 puntos básicos en ese momento, sin duda los datos desde entonces sugieren que podría haber un argumento más fuerte para un movimiento de 50 puntos básicos en marzo”, apunta Michael Hewson, analista jefe de mercados de CMC Markets UK.

En el sector de las criptomonedas, las principales noticias de la semana tampoco dejan mucho margen para el optimismo. Por un lado, el tribunal que supervisa el caso penal contra Sam Bankman-Fried podría modificar los términos o incluso revocar la fianza del fundador de FTX. El juez Lewis Kaplan estima que la violación de las condiciones de su libertad condicional son suficiente motivo para considerar que hay una “causa probable para creer que ha cometido o intentado cometer un delito federal mientras estaba en libertad, a saber, manipulación de testigos”.

Por otro lado, las informaciones de que Binance podría pagar una multa para saldar las posibles infracciones legales cometidas en los últimos años tampoco han sido bien recibidas. Menos aún si se tiene en cuenta la reciente acción regulatoria sobre el ‘token’ Binance USD (BUSD), sobre el cual algunos expertos creen que tiene más que ver con la investigación de lavado de dinero que sobrevuela al ‘exchange’ que con la postura de la SEC al respecto de las ‘stablecoins’. Por otro, la Comisión ha demandado a Do Kwon, fundador de Terraform Labs, por estafar a los inversores en el colapso de Terra.

En el resto del mercado, caídas acusadas en casi todas las principales ‘altcoins’. Solo polygon (MATIC) y polkadot (DOT) acumulan un saldo positivo en las últimas 24 horas.