En una carta enviada el 15 de febrero al juez de distrito Lewis Kaplan, el fiscal Damian Williams ha pedido que se modifiquen las condiciones de libertad provisional del acusado para limitar su uso de teléfonos móviles, tablets, ordenadores e internet. Según Williams, en el lapso de un mes, SBF ha utilizado “al menos dos métodos de encriptación de una manera que justifica la modificación de sus condiciones de libertad bajo fianza”. “Su comportamiento demuestra que las condiciones existentes dejan demasiado margen para eludir las restricciones destinadas a prevenir conductas inapropiadas, incluido el contacto con testigos y el acceso a activos de criptomonedas”, ha explicado.

These are the proposed conditions: pic.twitter.com/hMuFVkC8wd