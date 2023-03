El bitcoin (BTC) se ha convertido en uno de los grandes beneficiados de la crisis bancaria tras la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB). Desde el 10 de marzo, la criptomoneda reina se ha revalorizado alrededor de un 40%, cuando cotizaba justo por debajo de los 20.000 dólares. Este fin de semana, el bitcoin llegó a superar brevemente los 28.000 dólares, cerrando su mejor semana desde enero de 2021, y se ha mantenido pegado a este nivel desde este pasado martes. La gran pregunta es quizás la más simple: ¿por qué sube el bitcoin?

César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, señala que la criptomoneda reina ha mejorado “sustancialmente” su aspecto técnico al conseguir superar la resistencia clave del corto plazo que presentaba en los 25.270 dólares. “La criptomoneda confirma la formación de un ‘throw back’ a la media de 200 sesiones y cubre el hueco bajista que se dejara a mediados de junio del pasado año”, explica este experto, quien cree que “podríamos estar ante el inicio de una recuperación más sólida de su aspecto técnico”. “No obstante, el nivel clave de resistencia se encuentra en las inmediaciones de los 30.000 dólares. Sólo la superación de este nivel de precios nos haría pensar en una recuperación a medio plazo”, agrega.

Por su parte, Michael Van de Pöppe, CEO y fundador de la firma de trading Eight, cree que el sector bancario es un “desastre gigantesco”, aunque advierte que el no haber conseguido mantener los 27.700 dólares a comienzo de semana puede ser negativo para alcanzar los 30.000 dólares antes del viernes. “Si no lo consigue, lo más probable es que veamos una corrección hasta los 25.000 dólares”, apuntó en su cuenta de Twitter.

Para Craig Erlam, analista sénior de mercados de Oanda, hay “varias teorías” circulando sobre el fuerte rendimiento de las criptomonedas en la última semana, aunque señala que “la mayoría de ellas son más ilusiones que lógica”. “Pero eso es irrelevante en este momento, ya que lo único que importa es que ha subido otro 7% al final de la semana, más del 30% desde el viernes pasado, y algunos niveles técnicos importantes han sido eliminados en ese tiempo. Será interesante”, sentencia.

LA CRISIS BANCARIA DE 2008, EN EL FOCO

Chris Lowe, analista de Legacy Research Group, apunta que para entender este repunte hay que retroceder hasta 2008, año del estallido de la gran crisis financiera. “Bitcoin nació como antídoto contra la inestabilidad bancaria. Cuando decimos que tenemos 1.000 dólares en depósito, lo que realmente queremos decir es que tenemos un pagaré de 1.000 dólares del banco. Si el banco quiebra, ese pagaré puede perder todo su valor”, indica.

“Bitcoin es diferente. No es responsabilidad de nadie más. Por lo tanto, no tienes que almacenarlo con un tercero como un banco. Puedes autocustodiar bitcoin en una aplicación de monedero digital en tu teléfono”, añade Lowe.

LA FED Y LA LIQUIDEZ DEL MERCADO

Los partidarios de las criptomonedas se han apresurado a señalar las características únicas de los activos digitales para explicar el rendimiento superior del bitcoin en medio de esta crisis. Con todo, la mayoría de expertos señalan que es más probable que los factores técnicos del mercado y las cambiantes expectativas sobre el futuro de la política monetaria estén impulsando la cotización del bitcoin.

Por un lado, la Reserva Federal (Fed) confirmará este miércoles que frenará las subidas de tipos de interés a 25 puntos básicos, a pesar de que inversores como Bill Ackman o firmas como Goldman Sachs hayan abogado por una pausa o incluso un recorte de los tipos.

“Suponiendo que se mantengan las recientes subidas y que no haya más sorpresas, las probabilidades siguen favoreciendo una subida de tipos de 25 puntos básicos; de lo contrario, la Reserva Federal corre el riesgo de enviar el mensaje de que está más preocupada por la estabilidad financiera que por la lucha contra la inflación. Un recorte de los tipos enviaría un mensaje aún peor de que la Reserva Federal ve algo que el mercado no ve y podría asustar aún más a unos mercados ya de por sí inquietos”, explica Michael Hewson, analista sénior de mercados de CMC Markets UK.

Sea como fuere, lo cierto es que las criptomonedas se han convertido en uno de los principales indicadores del sentimiento de riesgo y su precio ha sufrido cada vez que la Fed ha pisado el acelerador. Así, la posible relajación en la política monetaria del banco central ha envalentonado a algunos inversores estarían moviendo su dinero hacia estos activos de riesgo al entender que se beneficiarán de una Fed más benévola.

“No es habitual que un acontecimiento tan negativo para el riesgo en general sea tan positivo para una clase de activos específica (las acciones bajan, las criptomonedas suben), y por eso a la gente le cuesta hacerse a la idea de la situación actual”, afirma Hal Press, CEO y fundador del fondo de cobertura ‘cripto’ North Rock Digital.

Por otro lado, la liquidez en los mercados de activos digitales se ha resentido profundamente desde el colapso de FTX el pasado noviembre, y las recientes quiebras de los criptobancos Silvergate y Signature han agravado el problema. Las redes de transferencia de estas dos firmas eran ampliamente utilizadas por inversores institucionales, ya que facilitaban el movimiento de fondos entre inversores y ‘exchanges’.

Esta falta de liquidez implica que los movimientos de precios pueden extenderse, especialmente si se ha eliminado en masa a inversores que operaban en el mercado de futuros del bitcoin. Según datos de Coinglass, más de 1.000 millones de dólares en apuestas bajistas contra el bitcoin en el mercado de futuros se han eliminado en los últimos 10 días. Al eliminarse esta presión bajista, se ha añadido una mayor presión al alza de un mercado ya de por sí alcista.

¿ES SOSTENIBLE EL RALLY?

“Parece inútil tratar de anticipar dónde alcanzará su punto máximo el rally, ya que los movimientos anteriores a menudo tampoco tenían mucho sentido, pero aun así continuaron, aunque esta vez parece particularmente insostenible”, sentencia Craig Erlam, analista sénior de mercados de Oanda.

Este experto no es el único que cree que este repunte puede tener las horas contadas. Indicadores como el Índice de Miedo y Codicia Cripto (‘Crypto Fear and Greed Index’, en inglés), una medida del sentimiento del mercado hacia las criptodivisas, que ha alcanzado su nivel más alto desde que el bitcoin marcara su máximo histórico en noviembre de 2021. Así, esta referencia se sitúa en 68 puntos este martes 21 de marzo, mientras que el pasado 2022 el máximo que alcanzó esta referencia fue de 56 puntos a finales de marzo. De acuerdo con este índice, una corrección no solo es inevitable, sino que estaría a la vuelta de la esquina.

Teeka Tiwari, analista de Palm Beach Research Group, señala que, si bien es un firme defensor del bitcoin, este no es el mejor momento para entrar en el mercado de las criptomonedas. Según este experto, muchos inversores están aprovechándose de la volatilidad del mercado para invertir en ‘altcoins’ muy riesgosas o en ‘tokens’ meme y “otros proyectos fraudulentos”.

“Solo una pequeña fracción del mercado de criptomonedas se beneficiará del rally. El resto de criptomonedas serán aplastadas”, afirma Tiwari.