"La @federalreserve debería hacer una pausa el miércoles. El sistema ha sufrido varias sacudidas importantes. Tres cierres de bancos estadounidenses en una semana que han acabado con los titulares de acciones y bonos. La desaparición de Credit Suisse y la reducción a cero de sus tenedores de bonos subordinados. En particular, la asunción de pérdidas por parte de los tenedores de bonos es un fenómeno nuevo, ya que estaban protegidos en la GFC", ha escrito en un extenso mensaje de Twitter.

"Todavía no sabemos dónde están las pérdidas para los inversores en estas entidades y cuáles pueden ser los efectos contagio. Los depósitos se han vuelto inestables. ¿Qué banco regional va a comprometer capital significativo para nuevos préstamos a la construcción o a empresas en este contexto?"

"Esta crisis bancaria sigue sin resolverse y unos tipos más altos no ayudarán", ha señalado Ackman.

