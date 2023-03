Así lo muestra el Índice de Miedo y Codicia Cripto (‘Crypto Fear and Greed Index’, en inglés), una medida del sentimiento del mercado hacia las criptodivisas, que ha alcanzado su nivel más alto desde que el bitcoin marcara su máximo histórico en noviembre de 2021. Así, esta referencia se sitúa en 68 puntos este martes 21 de marzo, mientras que el pasado 2022 el máximo que alcanzó esta referencia fue de 56 puntos a finales de marzo.

Según este índice, la situación imperante en el mercado es de “codicia”, ya que los inversores se sienten más optimistas sobre el futuro de los mercados de criptomonedas, a pesar de las recientes preocupaciones regulatorias y la volatilidad del mercado. En el caso del bitcoin, por ejemplo, la mayor ‘cripto’ del mercado ha repuntado un 30% en la última semana. Estas lecturas indican, según esta referencia, que una corrección no solo es prácticamente inevitable, sino que podría estar a la vuelta de la esquina.

Con todo, algunos expertos como Markus Thielen, director de investigación de la firma de análisis Matrixport, destacan que el bitcoin podría alcanzar nuevos máximos en los próximos meses. En el caso de Thielen, este analista apunta a los 36.000 dólares como un escenario probable de cara a junio de 2023, mientras que ve una escalada hasta los 45.000 dólares a finales de año.

My rough prediction for the next twelve months:



1. More bank failures in the next couple of weeks.

2. Fed cuts / QE is back!

3. BTC climbs, sustained moderate inflation.

4. "Outside Money" / "Sound Money" -> $100k / BTC.

5. Institutions buy faster than Feds can shut down.



Game.