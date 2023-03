El pánico en el sector bancario tras el colapso de Silicon Valley Bank se ha extendido al sector de las criptomonedas. En primer lugar, por el propio hundimiento de la firma californiana, la cual hundió el precio de los activos digitales a finales de la pasada semana. En segundo lugar, porque su quiebra ha arrastrado consigo a Signature Bank, uno de los más importantes prestamistas para el sector de las ‘criptos’, por el riesgo sistémico que presenta para el sistema financiero de Estados Unidos.

“También estamos anunciando una excepción de riesgo sistémico similar para Signature Bank, que fue cerrado hoy por su autoridad estatal. Todos los depositantes de esta entidad serán indemnizados. Al igual que con la resolución de Silicon Valley Bank, el contribuyente no sufrirá pérdidas”, han explicado los reguladores bancarios en un comunicado conjunto.

Según una declaración presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), Signature tenía 110.400 millones de dólares en activos totales y 88.600 millones en depósitos totales a 31 de diciembre de 2022. Su valor de mercado era de 4.400 millones de dólares el viernes, tras una liquidación del 40% este año, según FactSet.

Asimismo, las instituciones federales destacan que este paso “garantizará que el sistema bancario estadounidense siga desempeñando sus funciones vitales de proteger los depósitos y proporcionar acceso al crédito a hogares y empresas de una manera que promueva un crecimiento económico fuerte y sostenible”.

Según ha declarado un alto cargo del Tesoro estadounidense a los medios norteamericanos, las medidas adoptadas por la Administración Biden “están diseñadas para limitar las consecuencias y reducir el riesgo de contagio” y ha negado que las empresas estén siendo rescatadas.

El cierre de Signature supone que llueve sobre mojado en el sector de las ‘criptos’ tras la quiebra de Silvergate Bank. El criptobanco contaba con activos por valor de más de 11.000 millones de dólares y tenía una estrecha relación con la quebrada criptobolsa FTX, lo cual provocó que fuera investigado por las autoridades estadounidenses tras la implosión de esta última el pasado noviembre.

Según algunos analistas, Signature Bank pudo capear el temporal provocado por el colapso de FTX porque sus depósitos estaban mucho más diversificados que los de entidades como Silvergate, ya que “solo” el 25% de sus depósitos procedían de criptomonedas.

Cabe recordar que las autoridades federales cerraron Silicon Valley Bank el pasado viernes y confiscaron sus depósitos en la mayor quiebra bancaria de Estados Unidos desde la crisis financiera de 2008. Este colapso, de acuerdo con algunos expertos, supone también la segunda mayor quiebra bancaria de la historia.

Tras estos acontecimientos, numerosos analistas pronostican que la Reserva Federal (Fed) dará un volantazo en su política monetaria. Varios expertos destacan que la Fed ha subido los tipos demasiado rápido y creen que no cometerá la osadía de pisar el acelerador este mes tras todas estas turbulencias. Goldman Sachs va más lejos y ha dicho que no ve motivos para que la Reserva Federal lleve a cabo una subida de tipos en la reunión de la próxima semana debido a las “recientes tensiones en el sector financiero”. “A la luz de la tensión en el sistema bancario, ya no esperamos que el FOMC lleve a cabo una subida de tipos en su próxima reunión del 22 de marzo”, han indicado desde el banco neoyorquino.