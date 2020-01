El que invierte en Siemens Gamesa ya está más que acostumbrado a que, casi siempre que da a conocer sus resultados, el título se desploma o se dispara. No hay término medio.

Análisis Técnico VALORES EN SOBRECOMPRA IBEX 35 S1 13.85 S2 13.45 R1 15.45 R2 15.95 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Ya sabemos que Siemens Gamesa no es un título fácil. Todo lo contrario. Y cuando publica resultados sabemos que al día siguiente tenemos un +-10% en muchos casos. Y esta vez ha tocado caer con fuerza. Aunque no sería la primera vez que tras una apertura fuertemente bajista cierra plano e incluso en verde. Siemens Gamesa, para lo bueno y para lo malo, es así. Dicho esto, lo que tenemos es una fuerte corrección tras el 'profit warning' que anunció anoche la compañía. Esto le ha llevado a dejarse un 11% nada más abrir sus puertas el título y desde ahí, poco a poco, parece querer recuperar posiciones. Lo que está claro desde el punto de vista del análisis técnico es que la corrección, aunque violenta, encaja dentro de los parámetros normales. Pues el pasado mes de noviembre cotizaba en los 11 euros y desde ahí no ha parado de subir hasta los 16 euros. Por ello, se diría que la corrección/ajuste proporcional encaja dentro de lo normal. Violenta eso sí. La zona de los 16-16,05 euros es donde confluyen numerosos niveles de resistencia y es el nivel a vigilar de cara a las próximas semanas/meses. Solo cerrando por claridad por encima volveremos a tener un escape alcista en el título.