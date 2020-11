Todavía es pronto para lanzar las campanas al vuelo, pero poco a poco parece que el gráfico de los títulos de Sabadell empieza a aclararse, que no es poca cosa.

Análisis Técnico DOBLE SUELO Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Ni mucho menos tenemos confirmación alguna sobre que los títulos de Sabadell hayan construido un suelo de mercado. Sin embargo el gráfico se va limpiando poco a poco, que no es poca cosa. La tendencia de medio y de largo plazo sigue intacta, de eso no hay ninguna duda. Pero se observa un soporte importante en los mínimos históricos (0,25). Sobre todo porque en este nivel de precios tenemos un doble apoyo, que no es lo mismo que un doble suelo. Lo que quiere decir que en la medida en que no se perfore el soporte de los 0,25 euros podemos intentarlo por el lado largo o alcista en los títulos de la entidad catalana. Y, además, por encima de la resistencia de los máximos de septiembre (0,42) quedaría confirmando un doble suelo de implicaciones alcistas, con un primer objetivo de subida en la gran resistencia que presenta en el hueco bajista semanal de marzo en los 0,6665 euros. El equivalente al hueco bajista semanal de los 8.375 puntos del Ibex.