Las importantes caídas desde los máximos de este verano, del 38%, no deterioran lo más mínimo la que es la tendencia alcista de medio plazo.

Análisis Técnico GAP ALCISTA S1 76.20 S2 75 R1 98.50 R2 138.60 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

No hace mucho advertíamos del importante soporte a que se estaban acercando los títulos de PharmaMar y que no es otro nivel que el imponente hueco alcista de la sesión del 16 de junio en los 76,20 euros. 'Gap' que se ha rellenado parcialmente pero que no se ha cerrado, o lo que es lo mismo anulado. Lo que hace que, por definición, la ecuación rentabilidad-riesgo se hace óptima por el lado largo siempre que el hueco no se cierre. Cerrarlo tampoco tiene que ser una señal de debilidad importante, por cuanto la tendencia primaria de este título es claramente alcista. Pero nunca se sabe. Lo que sabemos es que este hueco es un importante soporte y si nos lanzamos a la piscina en base a él, éste debería ser respetado en todo momento. Por arriba, por el lado de las resistencias, la más inmediata la encontramos en los 93,40 euros.