Las importantes caídas de las últimas semanas en los títulos de la compañía de biotecnología parecen querer construir un suelo en el hueco alcista de mediados de junio.

Análisis Técnico GAP ALCISTA S1 76.20 S2 74.70 R1 128.50 R2 137.40 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

He aquí otro buen ejemplo acerca de que una importante caída como la experimentada en las últimas semanas en los títulos de PharmaMar no hace peligra en absoluto la que es la tendencia alcista de medio plazo. Acción-fase de reacción. Dicho esto, tenemos a los títulos de la compañía biotecnológica en niveles de soporte de lo más interesante, como es el hueco alcista de la sesión del 16 de junio, en los 76,20 euros. Este 'gap' se ha rellenado parcialmente, en torno al 50%, pero no se ha cerrado o lo que es lo mismo anulado. Es decir, las implicaciones alcistas del hueco alcista siguen intactas. Además, ello hace que en este momento la ecuación rentabilidad-riesgo sea óptima por el lado largo o alcista, con 'stop' en el propio hueco. Por lo que, resumiendo, puede decirse que estamos ante lo que me gusta bautizar como un "ahora o nunca" en el título. Y todo lo dicho anteriormente, dentro de una clara tendencia alcista de medio plazo.