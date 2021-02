Poco a poco y sin hacer mucho ruido ya tenemos el precio del petróleo cerca de resistencias importantes, como es la recta que une los máximos decrecientes de octubre de 2018 y enero de 2020.

Análisis Técnico DIRECTRIZ BAJISTA S1 54.48 S2 52.48 R1 61.30 R2 71.75 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Ya no se habla del petróleo. Este está pasado desapercibido desde hace mucho tiempo y poco a poco continúa escalando posiciones. De hecho le tenemos a las puertas de lo que puede ser una potencial directriz bajista. Para ello necesitamos de una recta resistencia con al menos tres puntos de tangencia en la misma. Pero por el momento solo tenemos dos, de ahí que hablemos de una 'potencial' resistencia. Pero sí, ahí tenemos un nivel de resistencia que se le puede atragantar al 'oro negro': los $60-$61 en números redondos. Por abajo, por el lado de los soportes, el más inmediato lo encontramos en los $54,50. O dicho con otras palabras en la medida en que no se perfore este soporte no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro de la actual estructura de los precios.