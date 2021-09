Un canal bajista es un patrón que se caracteriza porque el precio se desplaza dentro de dos rectas paralelas, pero con pendiente negativa. La parte superior del canal se denomina zona de resistencia y la parte inferior zona de soporte.

Análisis Técnico ABANDONO SOPORTE S1 0.01 R1 0.02 R2 0.0229 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Y la condición que ha de cumplir este patrón para que sea válido es la de tener al menos dos puntos de apoyo en la base del canal y tres en la parte alta (resistencia), o bien tres en la zona de soporte (la base del canal) y dos en su parte alta. De manera que hemos de tener siempre, como mínimo, cinco puntos de tangencia en el canal. La operativa cuando el precio está dentro del canal se limitará a abrir largos (posiciones alcistas) en la base y cerrarlos en la parte alta del canal (resistencia). También podemos abrir cortos (posiciones bajistas) en la parte alta del canal, si el subyacente nos lo permite claro está, con objetivo de caída en la base del mismo.

Gráfico diario de DIA

Y eso es lo que teníamos en DIA hasta este miércoles. Y digo teníamos porque ha perforado con claridad la zona de soporte que por definición le confiere la base del canal. Y en este caso lo que ocurre es que la tendencia correctiva se acelera más si cabe, pudiendo recorrer a la baja la anchura del canal. Si finalmente se cumple, con sus violentos rebotes contra tendencia, el objetivo de caída está en las inmediaciones de los 0,01 euros. No será que no llevamos repitiendo mes tras mes y desde hace años que no hay que invertir en este tipo de títulos. Que al mercado se va a comprar fortaleza, no debilidad extrema.