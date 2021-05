A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Acerinox, Nvidia, Solaria, Grenergy, PharmaMar, bitcoin, Mapfre y ACS.

Buenos días, ¿cómo ve a Acerinox? Muchas gracias por su respuesta. B.

Estimado lector, buenas tardes. Acerinox sigue siendo a día de hoy de los valores más fuertes de nuestro mercado, lo que no quiere decir que no pueda corregir en el corto plazo. Estamos asistiendo a una corrección general del mercado y pocos títulos se libran de ella. De hecho, el título podría buscar la nueva zona de soporte (antes resistencia) que le confiere la parte alta del canal lateral-bajista de los últimos seis años. O dicho con otras palabras, la zona de los aproximadamente 10,20 euros es ahora mismo un nivel de soporte de lo más interesante dentro de la actual estructura de los precios. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos los máximos de esta semana (12,43), los máximos de 2015 en los 12,93 euros y los máximos históricos en los 13,60 euros. Gracias a usted, un saludo.

José María, buenos días. Quería preguntarle por la tecnológica Nvidia tras las últimas caídas. ¿Cómo ve el valor? Gracias. A.M.

Apreciada inversora, buenas tardes. Nvidia está en fase correctiva como todo el mercado, sobre todo de la tecnología. En términos de medio y de largo plazo es claramente alcista, de eso no cabe ninguna duda. Lo que no quita para que en el corto plazo este pueda dirigirse al importante soporte horizontal que presenta en el rango de los 462-468 euros. Si hay que intentarlo al alza en el valor lo ideal sería hacerlo en el rango de precios mencionado y siempre y cuando este soporte no se perfore. Un saludo.

Buenos días, José María Rodriguez. Me gustaría saber su opinión sobre Solaria y Grenergy, que no hay manera de que despierten más allá de rebotes puntuales. ¿Qué recorrido ve a medio y largo plazo? Un saludo y muchas gracias por su atención. O.J.

Estimado inversor, buenas tardes. De Solaria hemos hablado largo y tendido en las últimas semanas/meses. Rebotes aparte, siempre hemos hecho referencia a la importante zona de soporte que presenta en la directriz alcista de los últimos cinco años y que pasa en el momento actual por los aproximadamente 13 euros. La reciente confirmación de un triángulo descendente en el valor tras perforar el soporte de los 16,10 euros nos ha llevado a barajar como escenario más probable la vuelta a la directriz alcista primaria del último gran ciclo alcista. O lo que es lo mismo, si hay que intentarlo en el valor que sea en los niveles de precio más cercanos posibles a la directriz.

En cuanto a Grenergy, presenta una clara fase correctiva como todo el sector de las energías renovables. Figura de vuelta de las caídas no tenemos, ni tampoco la esperamos en el corto plazo. Las velas correctivas semanales se suceden una y otra vez y así no se sube. Por el momento lo único que tenemos es una potencial zona de soporte en los 22,40-22,50 euros, antes resistencia. La sobreventa semanal arroja lecturas extremas, lo que debería favorecer algún que otro rebote violento. Pero no hay nada que nos diga que hemos visto el suelo en este sector. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, Sr. Rodríguez. ¿Qué le pasa a PharmaMar? Me tiene totalmente desconcertado. Tan pronto rebota con fuerza y semanas después pierde todo lo ganado. Ahora mismo ni gano ni pierdo, pero no sé si venderlas y a otra cosa. Se hace duro no ganar nada después de acumular importantes ganancias. Saludos. M.PR.

Apreciado lector, buenas tardes. He de reconocer que un servidor esperaba más de este valor, sobre todo desde la zona de soporte a la que tantas veces hemos hecho referencia del hueco alcista de finales de enero. Ahí, con ‘stop loss’ en el propio hueco es donde la ecuación rentabilidad-riesgo se hacía óptima por el lado largo o alcista en PharmaMar. Sin embargo, el hueco se cerró lo que es lo mismo se anuló sacándonos del mercado. Llegados a este punto todo sugiere que el valor puede buscar el importante soporte que presenta en los mínimos de diciembre (66,26). Y poco más le puedo decir en este momento. Un saludo.

Hola, buenos días. Tengo un bitcoin a 22.000 dólares de cuando superó a finales de 2020 los máximos históricos. ¿Hasta dónde cree que puede seguir subiendo? ¿Las mantengo o recojo beneficios? Gracias y saludos desde Ayamonte (Huelva). G.MR.

Estimado inversor, buenas tardes. El bitcoin los analizamos este jueves (puede leerlo aquí) y lo único que le puedo decir a pesar de las caídas de este miércoles-jueves de madrugada es que nada ha cambiado realmente. Se está desplazando dentro de un amplio lateral desde febrero y esto no es malo. De laguna manera está drenando/corrigiendo proporcionalmente los excesos previos. En lugar de caer con fuerza lo está haciendo, sobre todo, consumiendo tiempo. Lo que está claro es que en la medida en que no supere la resistencia de los 65.000 dólares (máximos históricos) no tendremos la confirmación de un nuevo tramo alcista. Pero a día de hoy podemos y debemos permanecer tranquilos en lo que a la tendencia alcista de fondo se refiere. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, D. José María. Quería preguntarle por Mapfre y ACS. ¿Son ambas buenas opciones para el medio plazo? Muchas gracias. F.BC.

Apreciado lector, buenas tardes. Por Mapfre y ACS nos preguntan mucho en los últimos tiempos. Y no hay cambios respecto a lo comentado de cada uno de ellos. La figura de vuelta es clara en Mapfre y las caídas de los últimos días no implican nada. De hecho, nuestro objetivo para el actual movimiento alcista está en la resistencia de los 2,17 euros: el hueco bajista semanal de finales de febrero de 2020. Y por encima la directriz bajista, ahora en los 2,35 euros. A priori, las caídas en la aseguradora se deberían interpretar como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras.

En cuanto a ACS no es un valor que me disguste y que creo que está aguantando bastante bien el envite del mercado de las últimas sesiones. Es un valor en el que confío en la medida en que el soporte de los 24-24,25 euros se respete. Perforarlo sería un jarro de agua fría para el subyacente en cuestión. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos los 29 euros y los máximos históricos (35,70). Gracias a usted, un saludo.

