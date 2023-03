Además de las presiones inflacionistas y los miedos a una posible recesión, ahora tenemos que sumar un nuevo riesgo, que es la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB).

Este es un post que razona las consecuencias sobre los mercados por su aspecto técnico, pero sí quiero remarcar que las entidades involucradas o que lo puedan estar en la crisis de SVB son un paquete muy pequeño si se compara con el tamaño del mercado inmobiliario del año 2008, y que las entidades expuestas a la fuga de depósitos están asistidas desde este domingo por las medidas conjuntas de la Fed, la FDIC y el Tesoro de EEUU.

Es más, bancos del tamaño de SVB, a pesar de estar dentro de las 20 más grandes, no estaban sometidos a supervisión de requerimientos de capital por parte de la Reserva Federal. El banco central de EEUU se diferencia del BCE en que este último sí supervisa a todas las entidades financieras, sean del tamaño que sean, sean sistémicas o no, y para la Fed el SVB no era sistémico.

Dicho esto, vamos a ver lo que opina el mercado o vamos a intentar analizarlo, pues esto es lo importante.

Para ello, como en otros post, vamos a analizar la tendencia del VIX, que es la volatilidad del S&P 500. La volatilidad es mayor cuanto mayor sea la incertidumbre sobre el devenir de los acontecimientos.

Si nos fijamos en el gráfico diario, el repunte de la volatilidad provocado por la quiebra de entidades no sistémicas en EEUU no ha derivado en un nuevo máximo, sino que ha llevado a este índice a cotizar a la directriz de máximos decrecientes (línea negra), a partir de ahora zona de compra.

Si hacemos lo mismo en la gráfica diaria de la renta variable, en el gráfico del S&P 500 vemos la situación inversa en la que se mueve la bolsa cuando la volatilidad toca la zona de compra del VIX (comprar barato y vender caro es la máxima de cualquier inversor).

Exceptuando el mínimo de octubre, que en bolsa ya fue creciente comparado con el de primavera del pasado 2022, una vez más vemos el comportamiento inverso entre la bolsa y la volatilidad, o lo que es lo mismo, entre la inversión y el miedo.

Hoy también hemos tenido la publicación del dato de inflación USA, y aunque sea mayor a lo que el mercado descontaba al principio de ejercicio, los precios están disminuyendo. Y contamos con que en los próximos meses la caída sea mayor, lo que es positivo para la mayoría de los mercados.

Por lo tanto, mientras el VIX no rompa la zona de compra, las caídas en bolsa son oportunidades para comprar.

*Marcos Sánchez Cid es gestor financiero senior en Ursus 3 Capital A.V.