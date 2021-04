Los títulos de la acerera se están llevando por delante la importante zona de resistencia de los máximos de 2018, y ya no hablemos de lo lejos que queda la parte alta del canal lateral-bajista de los últimos seis años, ahora zona de soporte.

Análisis Técnico ROTURA RESISTENCIA S1 11.30 S2 10.25 R1 11.80 R2 12.90 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

A finales de marzo advertíamos de que Acerinox no se rendía y parecía querer probar suerte de nuevo con la parte alta del canal lateral-bajista por el que ha estado desplazándose el precio desde 2015. Pues bien, no solo lo ha dejado atrás con claridad, también ha sido capaz de batir los máximos de 2018 en los 11,30 euros, ahora soporte más inmediato. La verticalidad de la subida está pidiendo a gritos un pequeño descanso, un alto en el camino, pero lo cierto es que no hay señal de agotamiento de las subidas. Ninguno. Es más. si atendemos a lo que reza la teoría chartista el hecho de haber superado al alza el canal, debería terminar proyectando al valor la anchura de este. Lo que le llevaría, como mínimo, hacia la zona de máximos históricos en los 13,60 euros.