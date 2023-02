Mohamed El-Erian ha asegurado que los mercados, así como los ciudadanos de Estados Unidos, "dudan" que la Reserva Federal pueda conseguir su objetivo de reducir la inflación hasta el 2%, para lo que ha elevado los tipos de interés en repetidas ocasiones desde el año pasado.

"Estamos viendo indicadores reales y de encuestas que van en la dirección equivocada. Entonces, creo que el mercado y, lo que es más importante, la gente en la calle, están comenzando a dudar si la Fed puede entregar el 2%", ha asegurado durante una entrevista con 'Bloomberg'.

El presidente de Gramercy Funds también se mostró crítico con la respuesta que el banco central estadounidense está dando al repunte de la inflación, por considerar que se ha producido demasiado tarde.

"Si la Fed no hubiera caracterizado erróneamente la inflación como transitoria, si la Fed no hubiera esperado hasta marzo del año pasado para el primer aumento de tasas, si la Fed no hubiera bajado tan rápido a 25, el dolor sería menor", ha agregado.