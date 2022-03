Wall Street ha vuelto a cerrar en rojo (Dow Jones: -0,56%; S&P 500: -0,72%; Nasdaq: -0,28%) en una jornada muy volátil en la que ha llegado a subir con mucha fuerza por momentos. Todo ello después de registrar este lunes su sesión más bajista desde octubre de 2020. Los inversores temen que la guerra en Ucrania provoque un escenario de estanflación, con menor crecimiento económico y mayor inflación, justo en un momento en el que la Reserva Federal (Fed) tiene las manos atadas para apoyar la economía, debido a que los precios ya están disparados en EEUU por la pandemia de Covid-19.

El comportamiento del Dow Jones este martes ha dado buena cuenta de la volatilidad que domina los mercados en los últimos días. El índice industrial estadounidense ha llegado a ganar cerca de 600 puntos y a perder más de 300.

En este escenario, los expertos cada vez son más negativos con sus previsiones para la renta variable. La subida del petróleo y de otras materias primas amenaza con provocar un shock energético "potencialmente enorme", como han señalado los expertos de Goldman Sachs.

Sobre el temor a la estanflación, los analistas de Link Securities han asegurado que "no es un escenario que se pueda descartar. Además, la capacidad de los bancos centrales para evitarlo es reducida, ya que las presiones inflacionistas vienen del lado de la oferta y no de la demanda, por lo que subir los tipos no reduciría la inflación salvo a costa de penalizar con fuerza la demanda y provocar una recesión".

En su opinión, el escenario es "complicado y sólo se vería aliviado con una rápida resolución del conflicto armado en Ucrania, algo que, por el momento, no vemos realista".

En este sentido, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha abierto la puerta a negociar con Rusia sus principales condiciones para detener la invasión: el reconocimiento de Crimea, Donetsk y Lugansk como territorios bajo la soberanía de la Federación Rusa. Además, Ucrania ha denunciado que Rusia ha violado el alto el fuego y ha bombardeado el corredor humanitario establecido entre Zaporiyia y Mariúpol.

"Podemos discutir esto y encontrar un compromiso sobre cómo vivirá la gente allí", ha explicado durante una entrevista en vídeo publicada por la cadena americana 'ABCNews'.

Asimismo, China ha anunciado su voluntad de mediar en la resolución del conflicto y ha dado su apoyo a las acciones tomadas por la Unión Europea, tras una reunión trilateral del mandatario chino Xi Jinping junto al presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz. "China aprecia los esfuerzos realizados por Francia y Alemania para mediar en la situación de Ucrania y está dispuesta a mantener la comunicación y la coordinación con Francia, Alemania y la UE, así como a desempeñar un papel activo con la comunidad internacional”, ha expresado el Ministerio de Asuntos Exteriores chino en un comunicado.

EMPRESAS

En el plano empresarial, destaca la adquisición de la firma de ciberseguridad Mandiant por parte de Google por 5.400 millones de dólares. La transacción se convierte en la segunda más grande de la historia de la compañía de Mountain View, que pasará a integrar a Mandiant en Google Cloud a finales de 2022. "Las organizaciones de todo el mundo se enfrentan a desafíos de seguridad cibernética sin precedentes", ha declarado Thomas Kurian, consejero delegado de Google Cloud.

Por otra parte, McDonald's ha anunciado el cierre de sus 850 establecimientos en suelo ruso. En una carta dirigida a los empleados, el CEO de la compañía, Chris Kempczinski, ha anunciado que seguirán pagando los salarios de los más de 62.000 trabajadores en Rusia y que la fundación de la empresa seguirá con su labor social en el país. Coca-Cola Company, Starbucks, y Yum! Brands, matriz de KFC, Pizza Hut y Taco Bell, han tomado una decisión similar.

Además, Apple ha presentado este martes una nueva línea de productos: el iPhone 3 SE, el 'smartphone' más barato de la marca, el nuevo iPad Air y el Mac Studio, un ordenador de sobremesa sin pantalla.

OTROS MERCADOS

El petróleo West Texas ha avanzado un 4,51% ($124,79) mientras el barril Brent repunta un poco más, un 4,59% ($128,87); ambos han llegado a subir hasta un 7% durante la sesión.

En este sentido, EEUU ha anunciado que prohibirá la importación de crudo ruso, una decisión a la que se ha sumado Reino Unido, que reducirá gradualmente las importaciones de crudo ruso. "Hemos tomado esta decisión junto a nuestros aliados", ha afirmado el presidente estadounidense Joe Biden, justificando la medida en que son exportadores netos de energía, "por eso podemos tomar esta medida, a diferencia de otros países". "Este es un paso que hacemos para infligir más daño a Putin, pero tendrá un coste para EEUU", ha añadido.

Horas antes, Shell ha comunicado su decisión de dejar de comprar petróleo y gas ruso, así como de cerrar todas sus gasolineras en el país. Así, EEUU intensifica su presión para prohibir las exportaciones de petróleo ruso, pero la Unión Europea no lo ve posible.

Por su parte, Rusia ya ha amenazado con cortar el suministro de gas natural a los países del bloque comunitario si aplican sanciones a su petróleo, por lo que la incertidumbre es máxima; con todo, los Veintisiete han anunciado que reducirán las importaciones de gas ruso en dos tercios antes de final de año. Las sanciones sin duda han dejado su marca en la moneda rusa, ya que el rublo continúa su depreciación sin frenos.

En el mercado de divisas, el euro se aprecia un 0,47% ($1,0903) tras marcar mínimos desde mayo de 2020. Por su parte, el bitcoin avanza un 2,47% ($38.492).

En otros mercados, la onza de oro es otro de los activos preferidos de los inversores, ya que repunta un 3,12%, hasta los 2.058 dólares; mientras la rentabilidad del bono americano a 10 años avanza hasta el 1,847%.

Por análisis técnico, el S&P 500 "puede atacar el soporte que tiene en los mínimos de febrero en los 4.114 puntos en cualquier momento", explica José María Rodríguez, analista de 'Bolsamanía'.