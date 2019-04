Pinterest será rentable en 2019, "algo raro" entre las OPVs del sector tecnológico

Tras Snapchat y Lyft, llega Pinterest a Wall Street este miércoles

Pinterest, web y aplicación dedicada a compartir ideas creativas y de estética, tocará la campana este miércoles 17 de abril en Wall Street confiada en alcanzar una valoración de más de 9.000 millones de dólares, según anunciaba en el prospecto de su salida a Bolsa. Los analistas creen que a diferencia de sus compañeras tecnológicas que han debutado recientemente, será rentable en 2019 "algo raro" entre las OPVs de este sector.

A pesar del mal comportamiento de sus predecesoras, como Snapchat o Lyft que se deja un 27% desde su debut, si se vive un buen momento en el mercado americano "lo que ha animado a varias tecnológicas a elegir estas fechas para dar su salto a bolsa" destaca Felipe López, analista de Selfbank. El problema en la cotización de Lyft es que los inversores financieros siguen sin ver rentable su modelo de negocio y además consideran que está sobrevalorada porque empezó a cotizar en el precio máximo del rango.

En lo referente a snapchat, sus caídas en bolsa durante 2018 suponen un retroceso del 16%, principalmente por su pérdida de competitividad contra Instagram. Junto a Pinterest, otras compañías como Uber han decidido dar el salto al mercado, si bien, tras el aplazamiento de numerosas OPVs por el cierre de gobierno de Trump, nos encontramos ahora en un período "atractivo" para que varias compañías salten al parqué, después del mal final de año de 2018. "Los períodos de bonanza y tranquilidad siempre han sido preferidos por las compañías".

En el caso de Pinterest, conocida en el mercado como la red social discreta, se estima que salga a bolsa a un precio "comedido", con la idea de "atraer a los inversores". Se espera un rango de precio de entre 15 y 17 dólares. Un precio que "podría resultar barato" si se tiene cuenta el potencial de crecimiento con el que cuenta la empresa.

En general, la media de revalorización el primer día de las OPVs es un 20% desde 2012, por ello no se descarta que supere ese umbral gracias al descuento con el que saldrá a cotizar. Sin embargo, el descuento "supondría dejarse unos buenos fondos que podrían utilizar para invertir y crecer en el futuro" añade el analista.

En este sentido, siempre se da un conflicto de intereses entre los dueños que quieren sacar el mayor partido con un precio elevado y los administradores que prefieren una buena revalorización en su debut con un precio comedido. Sin embargo, no hay que equivocarse en pensar que una salida a bolsa con poca revalorización inicial significa que el precio de la acción no vaya a subir, sobre todo si tenemos el ejemplo de Facebook, que "tras unos primeros meses de titubeos en bolsa, ha logrado multiplicar por más de 5 veces el precio de salida".

La cifra que ha elegido Pinterest para su estreno "no parece desorbitada" teniendo en cuenta que tras una valoración privada de unos 12.000 millones de dólares ha decidido situarla en unos 9.000 millones, apunta el analista de XTB, Miguel Momobela.

TERCERA MARCA MÁS RELEVANTE DE EEUU

Pinteret está muy valorada por sus usuarios y se sitúa como la tercera marca más relevante de Estados Unidos según varios estudios, solo por detrás de Apple y Amazon. Por otra parte, sus cifras de ingresos no mienten y en 2018 registró un 50% de revalorización con respecto al año anterior. Por otra parte, siguen creciendo sus usuarios y ya supera los 250 millones.

Sin embargo, la empresa cuenta con varias incertidumbres, como que se prevé "cierta ralentización" en su ritmo de crecimiento, algo que no suele ser bien percibido por el mercado. De manera que los principales retos de la compañía deberían ser ahora aumentar la cuota de mercado fuera de Estados Unidos así como la habilidad de monetizar eficazmente su base de usuarios internacional, subraya el de Selfbank.

En el caso de la salida a bolsa de algunas compañías tecnológicas "se creó una gran burbuja" que no pudieron plasmar ni en resultados ni en potencial de crecimiento "por lo que hay que tener cuidado". Snapchat y Lyft, entre otras, no han podido cumplir las expectativas y ha ido acompañado de fuertes correcciones en bolsa. Y esto no es nuevo, ocurrió en momentos previos a la crisis dot com de principios de siglo.

De la misma manera, habrá que estar atento a la estrategia de Uber, tras el desplome en bolsa de su competidor Lyft. "Nos encontramos en un momento en que el mercado es exigente en sus valoraciones" y habrá que ver si tanto Pinterest como Uber son capaces de convencer al mercado, ha concluido el analista.