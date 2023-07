Los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) de bitcoin (BTC) al contado han sido una sorpresa agradable para el mercado de las criptomonedas. Aunque la criptomoneda reina se encuentre ahora atrapada entre los 30.000 y los 31.000 dólares, estos productos, especialmente el de BlackRock, han llenado de optimismo a los inversores en activos digitales. De hecho, para Michael Novogratz, fundador de la firma de inversión en 'criptos' Galaxy Digital, conseguir el visto bueno de los reguladores equivaldría a un "sello de aprobación" del Gobierno de Estados Unidos.

En una entrevista concedida a 'Bloomberg TV', Novogratz ha asegurado que el avance de BlackRock, Fidelity o Invesco, entre otros, en este campo es "una señal real de que la adopción (de las criptomonedas) está llegando". Además, la presencia de estos actores y de estos potenciales ETF en el mercado haría que muchos inversores "nerviosos" por invertir en 'criptos" tengan un "primer paso fácil" para invertir en activos digitales.

"Si sucede, es el sello de aprobación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) … y del Gobierno de Estados Unidos", ha sentenciado Novogratz.

Asimismo, el fundador de Galaxy Digital ha asegurado que existe una "gran infraestructura" para la presencia de ETF en el mercado, por lo que hay muchas posibilidades de que no solo el propuesto por BlackRock reciba el visto bueno de la SEC. "La SEC no va a aprobar solo uno, así que vas a tener estas gigantescas fuerzas de ventas ahí fuera dando acceso a gente que antes no tenía acceso", ha recalcado.

Expertos como los de Bernstein se han mostrado muy optimistas con el futuro del ETF de BlackRock, ya que creen que hay muchos factores que juegan a favor de la mayor gestora del mundo. No obstante, otros, como los de JP Morgan, tienen una visión más negativa y creen que, aunque termine viendo la luz, podría no suponer un cambio tan grande para el mercado en su conjunto como algunos creen.

Por otro lado, Novogratz se ha mostrado crítico con la aproximación que la SEC y su presidente, Gary Gensler, han tomado con las criptomonedas en su conjunto. Tras las demandas presentadas contra las criptobolsas Binance y Coinbase, Gensler aseguró que Estados Unidos no necesitaba criptomonedas porque tenían el dólar. Anteriormente, el propio Gensler, otrora más favorable a los criptoactivos, aseguró que todas las 'criptos' salvo el bitcoin podían ser reguladas por la Comisión.

"La SEC ha sido muy terca y muy dura con las criptomonedas", ha asegurado Novogratz. De igual modo, el CEO de Galaxy ha subrayado que "probablemente vamos a necesitar un cambio de corazón en la SEC o un cambio de administración para ver un progreso real en la regulación de las criptomonedas aquí en Estados Unidos". Otros importantes actores del mercado de 'criptos', como el CEO de Coinbase o el de Circle, han alertado de los avances en materia regulatoria en mercados emergentes como Hong Kong o Singapur.

De igual modo, Novogratz se ha mostrado muy optimista con el futuro del bitcoin. Según el directivo de Galaxy, la criptomoneda reina se encuentra en una fase de consolidación comprendida entre los 28.000 y los 32.000 dólares, pero espera que cotice a un nivel mucho más alto a finales de año.

Analistas como los de Standard Chartered han pronosticado que el bitcoin podría acabar el año en los 60.000 dólares y el 2024, en 120.000 dólares, gracias al impulso de los ETF y al futuro 'halving' o reducción a la mitad de la criptomoneda reina. No obstante, el repunte del bitcoin, que acumula una subida de más del 80% en lo que va de año, se ha frenado contra todo pronóstico en julio, uno de los meses históricamente más favorables para el precio de la mayor criptomoneda del mercado.