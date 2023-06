El mercado de las criptomonedas ha cambiado por completo en cuestión de dos semanas. Si hace unos días los inversores encaraban la segunda quincena de junio con cierto pesar tras un mayo gris y las demandas de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) contra Binance y Coinbase, hoy el optimismo inunda el mercado. ¿Quién es el responsable de este viraje? BlackRock y su solicitud para crear un fondo cotizado (ETF, por sus siglas en inglés) de bitcoin (BTC) al contado, un movimiento que puede cambiar el mercado de las 'criptos' como lo conocemos.

"Si alguien puede conseguir que la SEC apruebe este ETF, son ellos (BlackRock). Podría ser una rampa de acceso clave para los inversores institucionales y minoristas", señala Ben Laidler, estratega de mercados globales de eToro, quien cree que el paso delante de BlackRock ha propiciado el retorno del interés institucional en este mercado, algo muy demandado por algunos expertos. Además de la mayor gestora del mundo, Invesco, Fidelity y WisdomTree han presentado solicitudes similares, mientras que Deutsche Bank ha solicitado al regulador bancario alemán la condición de custodio de criptomonedas.

Para Naeem Aslam, director de inversiones de Zaye Capital Markets, esta noticia es especialmente relevante por varios motivos. Por un lado, sus "fuertes vínculos con la Casa Blanca", ya que la gestora de Larry Fink "ha asesorado" al presidente de EEUU "en muchas crisis y sigue siendo el lugar al que acudir en caso de crisis". Por otro, la confirmación del interés de BlackRock en el bitcoin ya que, si bien siempre ha sido partidaria de este, se temía que el avance de la SEC sobre el espacio de los activos digitales hubiera enfriado su interés.

"Demuestra que no solo tiene fe en el oro digital, sino que sigue viendo una gran oportunidad en él, ya que los clientes siguen demandando bitcoin o quieren aprovechar el precio actual del bitcoin, que no es más que una ganga", apunta Aslam. Algo de razón parece tener si seguimos la evolución del precio de la mayor criptomoneda del mundo.

El pasado 15 de junio, día en el que BlackRock presentó la solicitud para registrar su ETF de bitcoin al contado, la criptomoneda reina llegó a cotizar a 24.797,17 dólares, mínimos no vistos desde el repunte previo al colapso de Silicon Valley Bank (SVB). Desde entonces, el bitcoin fue subiendo hasta alcanzar los 31.389 dólares el pasado viernes, un alza del 26% que marcó un nuevo máximo anual para la criptomoneda, que desde entonces ha perdido algo de fuerza. En lo que va de año, el bitcoin se ha revalorizado por encima del 80% tras un 2022 negro.

Aslam subraya su "firme creencia" de que este reciente repunte "no es un incidente" ni es "comprar el rumor y vender la noticia". "Somos muy optimistas de que este evento en particular va a ayudar a los fundamentos y la acción del precio de bitcoin. Por lo tanto, esta puede ser la última vez que veamos el precio donde se está negociando y es, sin duda, el momento de hacerse con algunas gangas", agrega.

"En términos de precio técnico, el único nivel que importa más es la marca de los 50.000 dólares, pero, en medio de eso, tenemos pequeños niveles de resistencia como 30.000 y 40.000 dólares, que, una vez despejados, solo construirán más impulso para el precio", añade este experto.

Por su parte, Edward Moya, analista sénior de mercados de OANDA, destaca que "la resistencia inicial viene del nivel de 34.000 dólares" y que "la aprobación de un ETF de bitcoin, el impulso institucional podría llevar el rally hasta el nivel de 40.000 dólares" en las próximas semanas.

"LEGITIMARÍA EL BITCOIN"

Bryan Armour, director de investigación de estrategias pasivas de Morningstar en América, cree que la condición de mayor gestor de activos del mundo de BlackRock "daría inmediatamente la legitimidad al mercado del bitcoin".

Todo eso, claro, siempre que la SEC dé su brazo a torcer, algo que sigue sobre la mesa. Desde 'Bloomberg Intelligence' señalan que hay un 50% de probabilidad de que el regulador apruebe el producto propuesto por BlackRock, un porcentaje nada desdeñable si tenemos en cuenta que la SEC ha rechazado una treintena de fondos de bitcoin al contado desde que los Winklevoss lo propusieran por primera vez en 2013. Por si fuera poco, de las 576 solicitudes de registro de ETF presentadas por la entidad dirigida por Larry Fink ante la SEC, el supervisor solo ha rechazado una y fue en 2014.

Con todo, las dudas son legítimas, ya que, hasta la fecha, la SEC solo ha dado su visto bueno a fondos cotizados basados en contratos de futuros de bitcoin, los cuales cotizan en el Chicago Mercantile Exchange. Además, en el último año ha denegado la solicitud de Grayscale de convertir en un ETF de bitcoin al contado su buque insignia, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), el mayor fondo de bitcoin del mundo con unos activos bajo gestión valorados en 19.200 millones de dólares. La compañía ha demandado al regulador y ha criticado la "arbitrariedad" de sus decisiones. Cabe señalar que desde 'Bloomberg Intelligence' creen que la probabilidad de que la filial de Digital Currency Group gane este litigio ha ascendido hasta el 70% desde el 40% anterior.

"Un ETF de bitcoin al contado de iShares (BlackRock) sería un lavado de cara bienvenido. Si eso significa que los inversores deberían comprar este fondo en caso de que salga al mercado es otra cuestión. El bitcoin es muy volátil y su futuro es incierto. No existe un valor fundamental en el que puedan apoyarse los inversores, por lo que esta consideración debería prevalecer sobre todas las demás, incluida la estructura del fondo", relata Armour, quien destaca que lo que propone BlackRock "no encaja en ninguna oferta disponible en EEUU".

Actualmente, explica, el mercado de ETF de bitcoin se compone de tres tipos de fondos: 'grantor trusts', ETF basados en futuros y fondos de renta variable adyacentes a bitcoin. "Un ETF de Bitcoin al contado como el que propone BlackRock crearía una cuarta categoría porque no encaja en las otras", apunta.

Y es que la diferencia entre lo que propone BlackRock y Grayscale, el que a priori sería su gran competidor en este frente, es notable. "GBTC funciona más como un fondo cerrado que como un ETF, lo que significa que los inversores se han enfrentado a grandes primas y descuentos en su precio frente al valor liquidativo que no tienen nada que ver con bitcoin", destaca este experto. Cabe destacar que, impulsado por el propio ETF de BlackRock, las acciones de GBTC han reducido recientemente el descuento con el que cotizan hasta el 30%.

Por otra parte, señala Armour, el iShares Bitcoin Trust de BlackRock "tendría ofertas continuas como otros ETF, lo que significa que los participantes autorizados podrían crear y reembolsar acciones al valor liquidativo en cualquier momento". "Esto ayudaría a mantener el precio del ETF en línea con su valor liquidativo ('net asset value'). Actualmente, Grayscale no permite reembolsos. Por tanto, la única opción de los inversores es vender al precio vigente, que actualmente está muy rebajado", agrega.

Asimismo, subraya el investigador de Morningstar, el ETF de BlackRock representaría "una mejora respecto a las opciones disponibles actualmente" para seguir el precio del bitcoin, ya que "cuanto más tiempo tenga un contrato de futuros hasta su vencimiento, menos se acercará al mercado al contado del activo". Además, añade, "probablemente" el producto de BlackRock tendría comisiones más bajas: "GBTC cobra una comisión del 2%, mientras que BITO cobra 95 puntos básicos, y esta es una cuestión que es muy probable que mejore si el ETF de Bitcoin al contado de BlackRock llega al mercado".

Con todo, Armour también ha destacado que no todo es ideal en la propuesta de BlackRock. Por un lado, la asociación de la gestora con Coinbase (custodio) y Nasdaq (bolsa donde cotizarían los títulos), así como el acuerdo de esta última con una plataforma de negociación al contado de bitcoin para un acuerdo de vigilancia compartida para evitar la manipulación de precios, parece dar respuesta a algunas de las preocupaciones de la SEC… pero el experto de Morningstar cree que apenas "se acercan a responder" los interrogantes que tiene el regulador y destaca que la manipulación de precios podría seguir produciéndose en otras bolsas, lo que influiría en el precio del bitcoin.

Por otro lado, la estructura del fondo de BlackRock tampoco convence a Armour, aunque tampoco se atreve a aventurar un desenlace. "No veo ninguna razón para creer que la SEC vaya a cambiar de opinión al respecto, pero me parece que BlackRock tiene que saber algo que nosotros no sabemos. Hay un riesgo de reputación que viene con la presentación. Sientes que no lo harían si no hubiera una razón", sentencia este experto.