La negativa de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) a las solicitudes para crear fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) de bitcoin (BTC) al contado no han minado el optimismo del mercado. Según los analistas de Bernstein, la postura contraria del regulador es difícil de mantener y creen que hay una probabilidad alta de que el supervisor estadounidense termine dando su brazo a torcer y aprobando uno de estos productos.

Estos expertos consideran que la aprobación previa por parte de la SEC de ETF de bitcoin basados en futuros, los cuales cotizan en la Chicago Mercantile Exchange (CME) puede sentar un precedente favorable para los ETF de BTC al contado. No obstante, cabe señalar que la Comisión lleva una década rechazando este tipo de fondos, al entender que "bolsas al contado (por ejemplo, Coinbase) no están bajo su regulación y, por tanto, los precios al contado no son fiables y son propensos a la manipulación".

De igual modo, los expertos de Bernstein señalan que la negativa de la SEC a Grayscale para convertir su buque insignia, el Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), en un ETF de bitcoin al contado, puede acabar pasándole factura al regulador si el tribunal de apelación da la razón a la filial de Digital Currency Group.

"El tribunal no se mostró convencido de que el precio de los futuros no se derive del precio al contado y, por tanto, permitir un ETF basado en futuros y no permitir el precio al contado suena como una píldora difícil de tragar para los tribunales", destacan estos expertos.

En este sentido, Bersntein destaca que la falta de un ETF de bitcoin al contado conduce al crecimiento de productos extrabursátiles como el ya mencionado Grayscale Bitcoin Trust, que son "más caros, ilíquidos e ineficientes". Cabe señalar que GBTC ha reducido en los últimos días el descuento con el que cotizan sus títulos, pero estos analistas también han señalado que la aprobación del ETF de BlackRock podría hundir el precio de las acciones del producto de Grayscale.

"La SEC preferiría crear un ETF de bitcoin regulado dirigido por participantes más convencionales de Wall Street y con la vigilancia de las bolsas reguladas existentes, en lugar de tener que lidiar con un producto OTC de Grayscale que llene el vacío institucional", sentencian desde la firma neoyorquina.

Cabe recordar que 'The Wall Street Journal' informó que el regulador estadounidense rechazó el pasado viernes las solicitudes de BlackRock, Invesco, Fidelity y otras compañías para estos ETF de bitcoin al contado. Según estas fuentes, la SEC informó al Nasdaq y al Chicago Board Options Exchange (CBOE) que las presentaciones de estos ETF no eran "claras ni completas".

Tras conocerse esta noticia, el BTC cayó desde un máximo intradía de más de 31.200 dólares hasta poner en peligro los 29.600 dólares, aunque ha conseguido volver a subir durante el fin de semana y las primeras horas del lunes. De igual modo, como respuesta a la negativa de la SEC, Fidelity y CBOE nombraron a Coinbase como socio en un acuerdo de vigilancia compartida en una segunda solicitud ante el regulador. En este documento, CBOE afirmó que Coinbase "representa una parte sustancial de las operaciones de bitcoin denominadas en dólares estadounidenses y con sede en EEUU".

Numerosos expertos creen que el ETF que más posibilidades tiene de recibir el visto bueno del regulador es el de BlackRock, tanto por el tamaño de la compañía como por su historial con la SEC, pues la gestora de Larry Fink ha contado con el visto bueno del regulador para la práctica totalidad de los productos que ha solicitado registrar. "Parece que BlackRock tiene que saber algo que nosotros no sabemos. Sientes que no lo harían si no hubiera una razón", explican desde Morningstar.

Asimismo, Cameron Winklevoss, cofundador de la criptobolsa Gemini, ha acusado a la SEC de promover la proliferación de malos actores en el mercado de las criptodivisas, así como de activos "tóxicos" por su falta de regulación y su negativa a productos como estos ETF de bitcoin al contado.