"Los ETF de bitcoin al contado han existido durante algún tiempo fuera de EEUU, en Canadá y Europa, pero no han logrado atraer el interés de grandes inversores", señalan desde JP Morgan, los cuales creen que la aparición de estos productos en Estados Unidos "no cambiará las reglas del juego".

Según la firma neoyorquina, los fondos de bitcoin en general, incluidos los basados en futuros y los respaldados por activos físicos, han atraído "poco interés de los inversores desde el segundo trimestre de 2021". De igual modo, estos expertos destacan que "tampoco se han beneficiado de las salidas de inversores de los ETF de oro durante el último año aproximadamente".

No obstante, JP Morgan sí le reconoce algo a estos productos: tienen "más probabilidad" de "reflejar la oferta y demanda en tiempo real" de la criptomoneda reina en comparación con los ETF basados en futuros. "Su aprobación en Estados Unidos aportaría más liquidez y mejoraría la transparencia de los precios en los mercados de bitcoin al contado", señalan.

En este sentido, los analistas del mayor banco de Estados Unidos destacan que, si bien los ETF de bitcoin con respaldo físico ofrecen algunas ventajas sobre los fondos basados en futuros, son más bien marginales. En cambio, los ETF al contado ofrecen una forma "más directa y segura" de exponerse al bitcoin, eliminando algunas de las complejidades relacionadas con la custodia y transferencia directas de BTC y el riesgo de base asociado a los productos basados en futuros.

Con todo, desde JP Morgan también apuntan a que la introducción de ETFs de bitcoin al contado podría conducir a una migración de la actividad comercial y la liquidez fuera de los mercados de futuros de bitcoin de Estados Unidos "en la medida en que los ETFs de bitcoin al contado reemplacen a los ETFs de bitcoin basados en futuros".

BERNSTEIN, MÁS OPTIMISTA

Según los expertos de Bernstein la aprobación previa por parte de la SEC de ETF de bitcoin basados en futuros, los cuales cotizan en la Chicago Mercantile Exchange (CME), puede sentar un precedente favorable para los ETF de BTC al contado.

No obstante, cabe señalar que la Comisión lleva una década rechazando este tipo de fondos, al entender que "bolsas al contado (por ejemplo, Coinbase) no están bajo su regulación y, por tanto, los precios al contado no son fiables y son propensos a la manipulación".

Los analistas de la firma estadounidense señalan que la negativa de la SEC a Grayscale para convertir su buque insignia, el Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), en un ETF de bitcoin al contado, puede acabar pasándole factura al regulador si el tribunal de apelación da la razón a la filial de Digital Currency Group.

"El tribunal no se mostró convencido de que el precio de los futuros no se derive del precio al contado y, por tanto, permitir un ETF basado en futuros y no permitir el precio al contado suena como una píldora difícil de tragar para los tribunales", destacan estos expertos.

En este sentido, Bersntein destaca que la falta de un ETF de bitcoin al contado conduce al crecimiento de productos extrabursátiles como el ya mencionado Grayscale Bitcoin Trust, que son "más caros, ilíquidos e ineficientes". Cabe señalar que GBTC ha reducido en los últimos días el descuento con el que cotizan sus títulos, pero estos analistas también han señalado que la aprobación del ETF de BlackRock podría hundir el precio de las acciones del producto de Grayscale.

"La SEC preferiría crear un ETF de bitcoin regulado dirigido por participantes más convencionales de Wall Street y con la vigilancia de las bolsas reguladas existentes, en lugar de tener que lidiar con un producto OTC de Grayscale que llene el vacío institucional", sentencian desde la firma neoyorquina.