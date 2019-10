El Ibex enfrenta la primera zona de resistencia tras las últimas subidas

En los 9.040-9.050 puntos

Tras las subidas del viernes y de este lunes, el Ibex enfrenta la primera zona de resistencia en los 9.040-9.050 puntos. Los expertos de Bolsamanía con optimistas y miran ya al siguiente nivel de resistencia, en los 9.166 puntos. "Lo que me gusta del movimiento actual es que se produce desde zona de soportes interesantes y con los osciladores de momento a punto de cruzarse al alza", señala José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. Rodríguez advierte al mismo tiempo de que es pronto para 'lanzar las campanas al vuelo' por cuanto en la mayoría de ocasiones los precios suelen volver a los mínimos de la última caída, que en este caso están en los 8.850 puntos.

Como catalizadores, el Ibex y el resto de plazas están pendientes de ese encuentro entre China y EEUU de finales de semana, para el que, de momento, se mantienen unas expectativas moderadamente optimistas. También están atentos al Brexit, a la macro o a la situación entre EEUU, Turquía y Siria. Aquí en España, no pierden de vista el devenir de la campaña electoral, con las últimas medidas de Pedro Sánchez sobre la mesa, que incluyen referenciar las pensiones al IPC.

"El hecho de que China y EEUU se reúnan se considera un paso positivo, y el hecho de que Pekín no esté dispuesto a cambiar su posición sobre ciertos temas no significa que no se pueda avanzar en otras áreas", señala David Madden, analista de CMC Markets en Londres.

Con todo, los futuros vienen con alzas del 0,2%. Wall Street cerró ayer con ligeras caídas después de haber oscilado entre las ganancias y las pérdidas a lo largo de la sesión. Hoy va a volver a hablar Powell al otro lado del Atlántico. Los inversores continúan pendientes de sus planes en cuanto a los tipos, planes que se concretarán en la reunión de finales de mes.

Durante la noche se ha publicado el PMI Caixin de China, que quedó en 51,3 cuando los economistas esperaban que se mantuviera estable en 52,1. "La referencia fue la más baja de los últimos siete meses. Sin embargo, los mercados de renta variable de Asia ganaron terreno esta madrugada a la espera de esas conversaciones entre EEUU y China", añade Madden.

En el plano empresarial, llaman la atención los últimos avances de MásMóvil, que ayer se concretaron en un alza de más del 3%. También ArcelorMittal está especialmente sensible por todo lo relacionado con la guerra comercial. Además, Cellnex ha anunciado que compra la división de telecomunicaciones de la británica Arqiva por 2.000 millones de libras y que lanzará una ampliación de 2.500 millones de euros. Fuera de España, Samsung ha adelantado una caída del beneficio neto del tercer trimestre del 56% frente al año previo.