Johnson, a Merkel: el acuerdo del Brexit es "imposible" por Irlanda del Norte

A tan solo 23 días para que Reino Unido salga de la UE, el futuro del Brexit sigue siendo profundamente incierto. Tanto Londres como Bruselas buscan la manera de evitar ser los culpables en caso de que el Brexit se retrase o acabe sin acuerdo.

Los líderes de la UE reaccionaron con frialdad ante las propuestas de última hora del primer ministro británico para salvar el estancamiento, y aunque las negociaciones están en curso, muchos diplomáticos dicen que las posibilidades de un acuerdo rápido antes del 31 de octubre son bajas.

Según ha publicado la revista Spectator, Johnson está preparado para que las conversaciones sobre el Brexit colapsen, una medida de la que culpará a los líderes de Irlanda y la UE, según un mensaje de uno de los funcionarios del primer ministro. En él, se culpa a la UE de no avanzar en la cuestión de la frontera irlandesa, que ha estancado las conversaciones durante más de un año, y al Parlamento por aprobar una ley que apunta a evitar que Johnson saque a Reino Unido del bloque sin un acuerdo.

Durante este martes, continúan en Bruselas las conversaciones sobre el plan del Brexit de Johnson, anunciado la semana pasada.

TUSK RESPONDE A JOHNSON

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha respondido a Johnson a través de su cuenta personal en Twitter. "Lo que está en juego no es ganar un juego de culpa. Está en juego el futuro de Europa y Reino Unido, así como la seguridad e intereses de nuestra gente. No quieres un trato, no quieres una extensión, no quieres revocar, ¿quo vadis?", ha escrito.

.@BorisJohnson, what’s at stake is not winning some stupid blame game. At stake is the future of Europe and the UK as well as the security and interests of our people. You don’t want a deal, you don’t want an extension, you don’t want to revoke, quo vadis?