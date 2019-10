El Ibex cae un 1% y pierde los 9.000 ante las malas previsiones sobre el Brexit

El mercado descuenta que Reino Unido abandonará la UE de manera desordenada

El Ibex 35 ha bajado un 1,15% hasta 8.940,10 puntos, debido a que se complica el panorama respecto a China y EEUU y también respecto al Brexit. Se especula con que la delegación china prevé dejar Washington una noche antes de lo esperado, lo que no es buena señal. Además, se aleja el acuerdo del Brexit después de que Boris Johnson le haya dicho a Angela Merkel que el pacto es "esencialmente imposible" por Irlanda del Norte.

Dentro del selectivo español, Acciona (-5%) ha caído con fuerza tras anunciar una opa sobre su participada Nordex, grupo eólico alemán que controla en un 30%. Además, los grandes valores como Inditex, BBVA, Telefónica y Santander han cedido más del 1%.

En el lado positivo, pocos títulos. El más alcista ha sido Cellnex (+2%), tras comunicar antes de la apertura la compra de la división de telecomunicaciones de Arqiva por 2.000 millones de libras. Y en el Mercado Continuo, Duro Felguera (+12%) ha seguido disparada ante la posible venta de su filial de Defensa.

A nivel internacional, Samsung ha adelantado una caída del beneficio neto del tercer trimestre del 56% frente al año previo. Además, la bolsa de Hong Kong ha retirado su opa sobre LSE.

En otros mercados, el petróleo Brent cae un 1%, hasta 57,77 dólares, debido a la previsión de que la demanda de crudo siga cayendo por el frenazo económico mundial. Además, el euro se deprecia un 0,1%, hasta 1,0986 dólares, mientras la libra se deprecia un . En España, la prima de riesgo se mantiene en el 72 puntos, mientras la rentabilidad del bono a 10 años se sitúa en el 0,13%.

DESACELERACIÓN SINCRONIZADA

Durante la noche se ha publicado el PMI Caixin de China, que quedó en 51,3 cuando los economistas esperaban que se mantuviera estable en 52,1. "La referencia fue la más baja de los últimos siete meses", explica David Madden, analista de CMC Markets.

Además, la nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ha indicado que la economía mundial ha entrado en una fase de "desaceleración sincronizada" como consecuencia en parte de la paralización del comercio a raíz de las tensiones comerciales.

El impacto acumulado en la economía global podría suponer la pérdida de 700.000 millones de dólares (637.000 millones de euros) en 2020. Según el FMI, un deterioro de la actividad mayor de lo previsto puede hacer necesaria "una respuesta fiscal coordinada".

BREXIT Y GUERRA COMERCIAL

Un acuerdo sobre el Brexit es "esencialmente imposible". Es lo que el primer ministro británico, Boris Johnson, ha dicho a la canciller alemana, Angela Merkel. En una conversación telefónica mantenida esta mañana, Merkel ha puesto como condición indispensable a Johnson que Irlanda del Norte debe permanecer en la unión aduanera de la Unión Europea (UE).

Sobre la guerra comercial, según informa el diario chino South China Morning Post, el viceprimer ministro Liu He encabezará la delegación de China a EEUU, pero sin el título de 'enviado especial', lo que indica que no tiene un encargo concreto del presidente Xi Jinping. Las previsiones sobre posibles avances en las negociaciones son muy bajas, lo que está provocando caídas del 1% en Wall Street.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL IBEX 35

"Hay que reconocer que nuestro Ibex se está moviendo de manera bastante ordenada y previsible desde la semana pasada, tanto a la hora de caer como a la de rebotar. Dicho esto, lo que nos ha dicho el precio es que por el momento no puede con la resistencia más inmediata, esos 9.040-9.050 puntos a la que hemos hecho referencia en los últimos días. Lo que no quiere decir que no pueda más adelante. Simplemente se ha frenado donde cabía esperar que lo hiciera", argumenta José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"Y ahora nos encontramos en un momento de indefinición máxima. ¿Por qué? Muy sencillo, porque por un lado el Ibex ha frenado las caídas, al tick, en el nivel de ajuste/retroceso del 61,8% de toda la subida desde los mínimos de agosto. Nuestros vecinos europeos han hecho lo mismo pero desde algo más abajo, a medio camino entre el 50% y el 61,8% de ajuste/retroceso del último gran impulso alcista. Lo que quiere decir que toda posibilidad de que hayamos visto los mínimos de la corrección pasa porque se respeten los mínimos de la semana pasada en los 8.850 puntos", añade este experto.

"Dicho esto, ahora tenemos como resistencia los máximos de este martes en los 9.070 y por encima el hueco bajista de los 9.166 puntos. Por último, me gusta dónde tenemos el oscilador de momento estocástico diario, eso es claramente sobrevendido y a punto de cruzarse al alza. Digamos que las sensaciones no son malas siempre y cuando todos los índices respeten los mínimos de la pasada semana", concluye Rodríguez.