Unicaja comienza la semana dejándose un importante hueco alcista.

Análisis Técnico GAP ALCISTA

El banco sigue ganando posiciones y se mueve ya en los máximos de los últimos cinco años y medio. Atentos que la compañía se acerca a los máximos de 2018, precios que dibujara en los 1,37 euros. Aunque su aspecto técnico es impecable hay que tener muy presente que ofrece unos altos niveles de sobrecompra. la compañía se ha revalorizado un 60% desde los mínimos anuales de enero.

A corto plazo no sería raro que se tomara un respiro. No obstante, su aspecto técnico es muy bueno y no veremos una señal de debilidad importante mientras que se mantenga cotizando por encima de los 1,05 euros, mínimos de la última corrección.

