"Hay mucho espacio para que las acciones europeas se pongan al día a corto plazo". Así lo creen los expertos de Natixis IM, que aseguran que hay "muchos argumentos" que apoyan la subida de la renta variable del Viejo Continente, aunque también alertan de que podría no encontrar un "catalizador lo suficientemente fuerte" como para conseguirlo. Eso sí, dicen que a medio plazo Wall Street será el claro ganador.

Estas son algunas de las conclusiones que se desprenden del último análisis de la gestora sobre los mercados de renta variable y su posible comportamiento ahora que los rebrotes de coronavirus están en aumento. Sobre la bolsa americana dice que "es probable que aumente la volatilidad debido a las tensiones entre EEUU y China y también debido a las próximas elecciones presidenciales", pero en cualquier caso no espera una "venta prolongada". Sobre Europa, Natixis IM se muestra contundente al señalar que la subida es posible, aunque deja claro que el ritmo y alcance de la misma dependerá de una serie de factores. Son los siguientes:

1. Depende de la recuperación de EEUU

Los analistas de Natixis recuerdan que el crecimiento europeo sigue estando muy orientado a las exportaciones y, por lo tanto, dependerá de la recuperación económica de EEUU, pero también de la de otros países como China. Esto, dicen, "sugiere que solo hay un limitado crecimiento al alza si no se produce también una fuerte recuperación de Estados Unidos", y ahora vuelve a estar en entredicho por los rebrotes en Europa y el alto número de contagios en el país americano, que aún no ha tocado el pico. Ya lo avisaba hace unos días la Reserva Federal en sus actas: la pandemia lastrará "pesadamente" la economía.

2. En manos del sector tecnológico

Según la gestora, "cualquier rendimiento superior tendría que provenir de una pérdida de liderazgo del sector tecnológico de EEUU", que ha experimentado una fuerte subida en los últimos meses y ha sido el que ha propiciado que Wall Street marque nuevos máximos. En opinión de Natixis, "parece poco probable a medio plazo" que las tecnológicas vayan a perder fuelle, lo que podría limitar la subida de las acciones europeas. "Los ingresos han demostrado ser más resistentes en Estados Unidos, en parte gracias a un sector tecnológico muy fuerte, lo que sugiere que el rendimiento sigue siendo sólido", remarcan estos expertos.

3. Pendientes del Brexit

Asimismo, Natixis recuerda que no hay que olvidarse del Brexit y del efecto que podría tener en las bolsas si las cosas no salen según lo previsto. De momento los inversores no parecen demasiado preocupados por ello, y eso que las últimas reuniones entre la UE y Reino Unido se han saldado sin avances, es más, persisten los profundos desacuerdos entre ambas partes sobre cómo debe ser la relación futura. "Creemos que es probable algún tipo de mini-transacción o acuerdo sobre sectores estratégicos, pero podría producirse una mayor volatilidad a medida que nos acercamos al final del año", dicen los analistas de la gestora. El acuerdo parece lejano porque, tal y como ha señalado el negociador de la UE, Michel Barnier, todo parece "ir hacia atrás".

4. Fortaleza del euro

Entre los factores que sostienen las esperanzas del repunte de la renta variable europea, Natixis también menciona la reciente fortaleza del euro. Como dice, los diferenciales de los tipos de interés finalmente han nivelado y apoyado a la moneda común, que ha avanzado posiciones frente al dólar "haciendo que los activos del viejo continente sean más atractivos para los inversores extranjeros". No obstante, la gestora alerta de que eso es algo que "en algún momento comenzará a pesar sobre el Viejo Continente y sus exportaciones".

5. Rendimiento de los cíclicos

Por último, estos expertos apuntan que "los sectores más cíclicos deben empezar a tener un mejor rendimiento", lo que beneficiaría a la renta variable europea, que es más cíclica/valor sesgado frente a la de EEUU, más creciente/defensiva. "Una mayor confianza en la recuperación y el fin de la pandemia llevaría a un mejor rendimiento de los cíclicos. Y una ampliación del rally en general apoyaría los activos europeos", resalta Natixis.