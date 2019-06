Tesla hace frente a su primera junta de accionistas tras perder un 35% en bolsa

La relación con china y los nuevos miembros de la junta estarán presentes

Tesla celebra este martes su junta anual de accionistas después de vivir un 2019 difícil, en el que el precio de sus acciones se han hundido un 35% en Wall Street hasta la fecha. La débil demanda, las pérdidas de las cuotas de producción y la preocupación por el ritmo de las entregas de vehículos han lastrado a la compañía. Ahora, Elon Musk, director ejecutivo de la empresa debe presentar los desafíos para el crecimiento futuro y calmar el malestar.

Tesla celebra este encuentro en Mountain View (California) y transmitirá por Internet la reunión, programada para las 2:30 p.m. Según apunta Bloomberg, la compañía debe responder a algunas cuestiones básicas como las entregas de vehículos ya anunciados, la relación con China tras los aranceles de Trump, la implicación de Robyn Denholm como presidenta de la junta y la reelección de algunos de los miembros.

El fabricante de vehículos había anunciado que entregaría entre 90.000 y 100.000 automóviles en el segundo trimestre ya que solo entregó 63.000 en el primer trimestre. En este sentido, Ben Kallo, analista de Robert W. Baird, cree que cualquier actualización sobre las entregas o la demanda podría ser un catalizador positivo. "Seguimos creyendo que las preocupaciones sobre la demanda son exageradas, y una actualización favorable en la reunión anual podría ayudar a mejorar aún más el sentimiento".

También preocupa a los inversores el camino que tomará Tesla en cuanto a su relación con China. Para la compañía es el segundo mercado más grande después de EEUU. La empresa trabaja cerca de Shanghai produciendo baterías y automóviles para el mercado local. Pero ahora, no se sabe quién será este proveedor.

MIEMBROS DE LA JUNTA

Por otra parte, surge la duda de qué papel tomará en esta reunión Robyn Denholm, que fue nombrada presidenta de la junta de Tesla el 7 de noviembre como parte del acuerdo de liquidación de la compañía con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Denholm era la directora financiera de la teleco australiana Telstra, pero ella la dejó en mayo y se espera que actúe como presidenta de la junta.

A su vez, Elon Musk propuso en la reunión anual de 2018 llamar a otros ejecutivos a la alta dirección. Pero no está claro si serán los nuevos quienes dirijan la reunión este año. Mientras que otros candidatos anunciaron que no buscarían la reelección después de que expirara este martes su mandato. Estos no serán reemplazados y eso reduce el tamaño de la junta de 11 miembros a nueve.

Por su parte, Tesla propuso elegir dos directores: Kathleen Wilson-Thompson, que se unió a la junta en diciembre e Ira Ehrenpreis, una empresa de capital de riesgo que ha estado en la junta desde mayo de 2007. Pero hasta ahora, todo está en el aire.

LA SITUACIÓN MEJORA

La compañía cerró la pasada semana con una subida del 10,4% en la bolsa de Nueva York, su mejor semana desde octubre y en estas dos últimas jornadas también se apunta una revalorización del 5%. La historia podría estar cambiando para Tesla.

Algunos analistas han optado por un tono más optimista pero según Bloomberg "los osos aún superan en número a los toros" si bien, las acciones de Tesla tienen 12 recomendaciones de de compra, 9 retenciones y 15 ventas. Mientras que el precio medio objetivo es de 272.52 dólares y esto es un 28% más alto de lo que cotiza ahora.

Los inversores están ahora atentos a si las acciones pueden extender las ganancias de los últimos días y no es solo un efecto contagio del rebote generalizado en los mercados tras el nuevo capítulo en la guerra comercial. Ya que las acciones de los mercados bursátiles se animaron el lunes después de que el presidente Donald Trump decidiera no imponer aranceles a las importaciones de México, lo que alivió momentáneamente los temores comerciales generalizados.