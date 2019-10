Sabadell pagará dividendo en acciones una vez para dar un empujón a su capital

La retribución extraordinaria se abonará en efectivo

Sabadell sorprendía el viernes al mercado al anunciar que pagará su dividendo a cuenta de los resultados de este ejercicio mediante la entrega de acciones. El banco solamente lo hará una vez, en la retribución ordinaria que abonará el próximo 24 de diciembre, y le permitirá dar un empujón a su posición de capital de unos siete puntos básicos en lugar de sufrir un impacto de nueve.

El capital ha sido “la razón de la decisión” de volver, aunque solo sea por una vez, al dividendo en acciones tras dos años pagando íntegramente en efectivo, según reconocía Jaime Guardiola, consejero delegado de Sabadell, durante la presentación de resultados del banco, que ha batido las expectativas de los analistas.

El empujón en el capital será de unos siete puntos básicos para la ratio de CET1, la que tiene en cuenta el mercado, lo que para el banco es mucho mejor que perder los nueve puntos básicos que tendría que restar a este coeficiente si el pago del dividendo fuera en efectivo. Pero solamente tendrá lugar esta vez, en principio, pues el dividendo extraordinario se distribuirá en efectivo.

El importe del dividendo acordado por el consejo de administración de Sabadell es de 0,02 euros brutos por acción, pero la distribución se efectuará por completo en acciones hasta un máximo equivalente a 90 millones de euros.

No hará falta que Sabadell tenga que llevar a cabo una ampliación de capital para realizar esta entrega de títulos, pues utilizará los que tiene en autocartera.

Así, se evita el efecto dilutivo que tienen los dividendos que se pagan en acciones. Otras entidades, como Santander, BBVA o el propio Sabadell, han pagado durante años una retribución flexible, de forma que daban la opción a sus accionistas de recibir el dividendo en efectivo o con títulos del banco. Para ello, realizaban ampliaciones de capital.

En la modalidad de scrip dividend, la opción más elegida por los propietarios de su capital suele ser percibirlo en acciones, principalmente para evitar que su participación se diluya con la entrada de esas nuevas acciones. Si se cobra en efectivo y se rechazan las acciones, al hacerse mayor la tarta, la porción que se queda cada inversor es más pequeña.

Sin embargo, en el caso de este dividendo de Sabadell, el efecto de dilución no se producirá, porque las acciones que se utilicen para pagar el dividendo serán de autocartera. Esto es, se trata de títulos ya emitidos, por lo que la tarta a repartir será la misma y las participaciones se mantendrán con los mismos porcentajes.

El Banco de España recomendó volver al dividendo en acciones

EL BDE EMPUJA PARA VOLVER AL SCRIP

En las explicaciones que los ejecutivos del banco dieron sobre esta breve vuelta al dividendo en acciones no apareció por ninguna parte el papel del supervisor, pero lo cierto es que el Banco de España, a través de la subgobernadora, Margarita Delgado, recomendó el pasado verano a las entidades volver a esta modalidad de pago de dividendo.

Esta idea se enmarca en los insistentes mensajes dirigidos a la banca desde el supervisor y desde el Banco Central Europeo para que aumente sus posiciones de capital, entre los cuales se cuela también la recomendación de que el pay out no supere el 50% si no quieren las entidades quedarse en situación de vulnerabilidad en caso de crisis. Sin embargo, los bancos, al menos los españoles, no están haciendo mucho caso a sus advertencias, pues, aunque van aumentando el capital, no ceden en relación con su payout.

Por el momento, Sabadell no ha dado pistas sobre si mantendrá el pay out. De acuerdo con Guardiola, la decisión la tomará el consejo de administración en su conjunto teniendo en cuenta los objetivos de capital, pero también las recomendaciones de los supervisores. El banco cerró el trimestre con una ratio de capital CET1 fully loaded del 11,4%, muy cerca de su objetivo de terminar el año con un 11,6% y aproximándose al 12% que exige el mercado.