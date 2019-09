La financiación pública en las empresas aumenta en 2018 tras dos años de caídas

Las sociedades no mercantiles y por tamaño, las pymes, las que más capital perciben

El capital público destinado a la financiación de las empresas ha incrementado tras dos años de caídas. En concreto, la suma total de financiación pública en el ámbito empresarial ascendió a 2.807,4 millones de euros entre subvenciones y ayudas públicas según el Anuario 2018 de Administraciones Públicas de Axesor. Esa cantidad supone un 19,1% más que en 2017, tras dos años de caídas en la suma concedida a empresas y entes mercantiles y no mercantiles.

Un estudio elaborado por Asexor refleja que el estado y las instituciones públicas se gastan más en las empresas privadas. Concretamente, este crecimiento se fija entorno al 19% y, en específico, las sociedades mercantiles recibieron el 38,5% de esa financiación frente al 61,5% percibido por las no mercantiles y empresarios individuales.

En concreto, las ayudas percibidas por sociedades mercantiles el año pasado ascendieron a 1.080,1 millones de euros, una cantidad un 10,1% inferior a la de 2017. La financiación pública a las sociedades de capital llego a acumular así, siete años de descensos continuados. No obstante, pese a la tendencia descendente, no continuó esa línea en 2018. Y es que, las ayudas percibidas por entidades no mercantiles y autónomos sumaron por su parte 1.727,3 millones de euros, un 12% más que el año previo.

Atendiendo a su tamaño, las pequeñas y medianas empresas (pymes) percibieron una cantidad mayor de financiación pública que lo que percibieron las grandes empresas en 2018. En concreto, las pymes recibieron 952,7 millones de euros, una cifra que es un 9,6% menor que en 2017. Por su parte, las grandes compañías recibieron 128,9 millones de euros, un 12,7% menos que el año previo. Esto quiere decir que las pymes percibieron en 2018 el 88,1% de la financiación, frente al 11,9% que obtuvieron las grandes empresas.

Por sectores, la industria manufacturera volvió a ser en 2018 la que percibió una mayor financiación pública, con 267,1 millones de euros recibidos. Los organismos públicos mantienen así su apoyo y financiación a las sociedades industriales. La importancia del sector industrial como generador de conocimiento y empleo ha demostrado que los países con un mayor peso de la industria en el PIB han tenido una mejor respuesta tras la crisis económica y financiera que comenzó en 2008.

Por último, El número de adjudicaciones de licitaciones públicas creció un 24,3%, hasta los 81.707 contratos públicos adjudicados, confirmando la tendencia creciente desde 2011. El importe total adjudicado fue de 46.250 millones de euros, un 37% más que el año previo.