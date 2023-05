La subida imparable que ha registrado el EUR/USD desde su mínimo de finales de septiembre podría llegar pronto a su fin. Así lo creen al menos los estrategas de Rabobank, que consideran que el cruce de divisas "podría estar tocando techo", por lo que ven "margen para un movimiento a la baja en los próximos meses, potencialmente hacia la zona de los 1,06".

Los expertos del banco holandés recuerdan en uno de sus últimos informes que la divisa común ha ganado posiciones frente al billete verde por "el alivio de que los apagones energéticos no llegaran a materializarse en la Eurozona y de que la región evitara una recesión este invierno". Todo eso, destacan, "ha contribuido a apuntalar al euro".

Además, la "firmeza" del Banco Central Europeo (BCE) y, más recientemente, el "optimismo ante la posibilidad de que las tensiones bancarias regionales en EEUU no se extiendan al otro lado del Atlántico" también han contribuido a impulsar la moneda única. No obstante, destacan que aunque la UE haya regulado mejor sus bancos que EEUU "eso no garantiza una inmunidad total a las presiones derivadas de unos tipos de interés más altos", lo que debe ser tenido en cuenta por los inversores.

También el hecho de que el endurecimiento de las condiciones crediticias en la Eurozona pueda estar ya dejando su impronta en los datos de actividad. De hecho, en Rabobank creen que la economía de la Eurozona se estancará en el segundo semestre de 2023. Y eso, explican estos analistas, unido al hecho de que las nuevas subidas de tipos del BCE "ya están descontadas", llevan a pensar que "las razones para comprar el euro podrían estar agotándose".

Asimismo, comentan que a pesar de que el mercado opina que la Reserva Federal (Fed) recortará los tipos antes de finales de año, posiblemente ya en julio, ellos tienen una opinión distinta. "Nuestra opinión es que es probable que los tipos de interés de la Fed hayan tocado techo. Sin embargo, no esperamos un recorte hasta el año que viene", afirman. Y suponiendo que el mercado se adapte a esta visión, entonces "es probable que el dólar encuentre apoyo".

En cualquier caso, en el banco holandés creen que la situación de la economía acabará por dejar tocada a la divisa comunitaria. "Aunque el informe sobre el PIB de la zona euro correspondiente al primer trimestre confirmó que se había evitado una recesión técnica durante el invierno, los datos supusieron en última instancia una sorpresa negativa para el mercado", señalan los estrategas de Rabobank, que cree que la economía "no pasará de un estancamiento en el segundo semestre" y ven probable que, en los próximos meses, "el euro se adapte a un debilitamiento de la economía de la zona euro".

"Esto implica que el impulso alcista del EUR/USD, que ha persistido desde el cuarto trimestre del año pasado, podría estar tocando techo", destacan. En su opinión, "cualquier ampliación de la tensión en los sectores financieros probablemente provoque la apuesta de refugio seguro por el dólar". Por eso, y ante el "temor generalizado" a una recesión en EEUU y al estancamiento de la eurozona en segundo semestre, además de la evidencia de que la recuperación post-pandémica en China es "decepcionantemente irregular", estos expertos esperan que el dólar "encuentre apoyo debido a la aversión al riesgo". "Vemos riesgo de caídas hasta un EUR/USD en los 1,06 en la segunda mitad del año", concluyen.