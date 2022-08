El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, afirma que Meta se está precipitando con la innovación del metaverso porque "es demasiado pronto para saber qué quiere la gente". Buterin no cree que ninguno de los intentos actuales de las empresas por crear un metaverso "vaya a llegar a ninguna parte", y señala a Meta como uno de los que cree que "fracasará", según ha recogido 'Coin Telegraph'.

Respondiendo a un tuit del cofundador de Dialectic, Dean Eigenmann, Buterin dijo que aunque cree que "el metaverso va a suceder", piensa que ninguno de los intentos actuales de las corporaciones, como Meta de Mark Zuckerberg, "vayan a ninguna parte".

Los comentarios de Buterin se produjeron a pesar de que recientemente se han puesto en marcha varios proyectos metaversos de éxito con tecnología blockchain, como Decentraland y The Sandbox. Sin embargo, Buterin declaró que sus casos de uso aún no están claros, y añadió que no creía que el intento de Meta de crear un metaverso tuviera éxito en su forma actual.

"Todavía no conocemos la definición de 'metaverso', es demasiado pronto para saber lo que la gente quiere realmente. Así que cualquier cosa que Facebook cree ahora fracasará" expresó Buterin.