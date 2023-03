De acuerdo con estas cifras, las bolsas de criptomonedas tienen menos BTC para comprar que en cualquier otro momento desde principios de 2018. De igual modo, también la cantidad de oferta activa por última vez hace al menos 10 años acaba de alcanzar un nuevo máximo histórico de 2,64 millones de BTC, un 16% más que el saldo total de las bolsas de criptomonedas.

During every bear market, short-term tourists leave, but an increasing number of Bitcoin network users stick around. This is the signal. pic.twitter.com/IBmAaMbJYJ

Se cree que una salida neta es una señal alcista, ya que los inversores que sacan sus tenencias de las bolsas de criptomonedas suelen hacerlo para mantenerlas a salvo a largo plazo, a salvo de hackeos y quiebras. Además, los ‘tokens’ que no están en una bolsa no están inmediatamente disponibles para la venta.

“Ahora hay más bitcoin que no se ha movido en al menos 10 años que en los ‘exchanges’. Una estadística salvaje”, ha señalado William Clemente, cofundador de la firma de investigación sobre bitcoin Reflexivity.

Según muestra el gráfico de Glassnode, hay un porcentaje apalancado desde el nacimiento de la cadena de bloques. Los expertos señalan que este hecho se puede deber a que gran parte de esos bitcoins apalancados pueden deberse a carteras de usuarios que perdieron sus claves de acceso en los primeros días de la red, cuando tenían poco o ningún valor y a menudo se regalaban. La curva empezó a aplanarse en 2021, unos diez años después de que el bitcoin superara el dólar de valor.

There is now more Bitcoin that hasn't moved in at least 10 years than there is on exchanges. Wild stat.



(h/t @jimmyvs24) pic.twitter.com/8IWMnDO9bk