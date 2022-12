La confianza en las bolsas de criptomonedas está bajo mínimos y no es difícil saber por qué. A la quiebra de FTX, que ha conmocionado al mercado por sus formas y magnitud, se le suma la caída de Terra en el primer semestre del año y al susto protagonizado por Binance en la última semana.

Un estudio realizado por ‘CoinJournal’ en base a los datos observados en la cadena de bloques refuta esta sensación. En el último mes, se han retirado de las bolsas centralizadas cerca de 200.000 bitcoins, que han sido almacenados en frío por parte de sus tenedores. Cabe destacar que, antes de su quiebra, FTX era considerado uno de los ‘exchanges’ más seguros del mundo, mientras que Binance es, con mucha diferencia, la bolsa de ‘criptos’ más grande de la industria.

“FTX era la flor de la nata en lo que a intercambios se refiere. Su colapso ha asustado a los inversores, como debe ser. La transparencia de los intercambios es increíblemente baja y la realidad es que es casi imposible saber lo que está pasando entre bastidores. El movimiento del bitcoin fuera de estas bolsas demuestra que los clientes se están dando cuenta de ello”, afirma Max Coupland, director de ‘CoinJournal’.

Este informe subraya que los movimientos en la cadena de bloques han sido muy similares a los registrados en los días posteriores al colapso de Celsius. Cuando la plataforma anunció que suspendió las retiradas de fondos, los clientes empezaron a temer un efecto contagio y retiraron masivamente sus activos de otra plataforma.

Los saldos de las bolsas se redujeron en 128.000 bitcoins durante el mes siguiente, y más de 100.000 se esfumaron en un periodo de 5 días, poco después de que Celsius se declarara insolvente. La diferencia, explican, en este caso es que las bolsas no estaban bajo la presión a la que están sometidas en este final de año.

En el caso de Terra, la crisis evolucionó de manera distinta. La compañía fundada por Do Kwon fue la primera en caer, provocando a su vez la quiebra de Celsius o Three Arrows Capital por su efecto contagio. Sin embargo, inciden desde ‘CoinJournal’, al no tratarse de una empresa centralizada que resultó ser insolvente, sino de un protocolo financiero descentralizado con un modelo defectuoso, la reacción del mercado fue “muy diferente”.

“En los primeros días se produjo una entrada masiva de bitcoins en las bolsas. Este era el botín que la Luna Foundation Guard tenía y que fue enviado a las bolsas para ser canjeado mientras Terra se esforzaba desesperadamente por defender la moneda. Después de eso, la actividad fue bastante normal, sin ningún patrón discernible entre los bitcoins que fluían hacia y desde los ‘exchanges’”, apuntan.

Sea como fuere, el estudio de ‘CoinJournal’ concluye que la confianza en los criptointercambios no ha sido tan baja desde el colapso de Mt Gox en 2014. En lo que va de año, el bitcoin se ha dejado más de un 60% de su valor, mientras que las pérdidas del ethereum se acercan al 70%. Evidentemente, muchas de estas pérdidas se pueden aducir a los sucesivos ‘crashes’ que ha experimentado el mercado, pero los expertos subrayan que solo el tiempo dirá hasta qué punto la reputación de las criptomonedas se ha visto dañada a largo plazo.