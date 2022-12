La mayor bolsa de criptomonedas del mundo, Binance, ha anunciado este martes que está pausando todos los retiros de la ‘stablecoin’ USD Coin (USDC) mientras la plataforma lleva a cabo un “intercambio de ‘tokens’”.

“Bnance está llevando a cabo un intercambio de ‘tokens’ con USDC. Como resultado, las retiradas de USDC están temporalmente pausadas. Las retiradas de USDT (Tether) y BUSD (Binance USD) están disponibles y no se ven afectadas. Las retiradas de USDC se reabrirán una vez finalizado el intercambio de ‘tokens’”, han señalado desde la compañía.

#Binance is conducting a token swap involving $USDC. As a result, $USDC withdrawals are temporarily paused.$USDT & #BUSD withdrawals are available and unaffected. $USDC withdrawals will reopen once the token swap is completed. https://t.co/CxgCGBUJEA — Binance (@binance) December 13, 2022

El USDC es utilizado por los inversores de activos digitales para operar con diferentes criptomonedas sin necesidad de mover el dinero a dólares estadounidenses. Si los operadores están retirando USDC de Binance, podría ser síntoma de que están dispuestos a moverse a otra plataforma. Asimismo, un intercambio de ‘tokens’ podría ser una forma de que Binance obtenga más USDC rápidamente mientras los bancos están cerrados con el fin de reanudar los retiros para los clientes.

Por su parte, Changpeng Zhao, consejero delegado y fundado de Binance, ha indicado que han visto “un aumento de los retiros” en USDC. “Sin embargo, el canal para cambiar de PAX/BUSD a USDC requiere pasar por un banco en NY en USD. Los bancos no abrirán hasta dentro de unas horas. Esperamos que la situación se restablezca cuando abran los bancos” ha añadido Zhao, quien ha subrayado que “se trata de conversiones 1:1, sin ganancias ni apalancamiento de por medio”.

On USDC, we have seen an increase in withdrawals. However, the channel to swap from PAX/BUSD to USDC requires going through a bank in NY in USD. The banks are not open for another few hours. We expect the situation will be restored when the banks open. 1/2 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 13, 2022

“También intentaremos establecer canales de canje más fluidos en el futuro. Mientras tanto, siéntete libre de retirar cualquier otra moneda estable, BUSD, USDT, etc”, ha agregado.

Las noticias llegan poco después de que ‘Reuters’ publicara que la plataforma y su CEO están siendo investigados por el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos por posible lavado de dinero.

Asimismo, la compañía especializada en seguimiento de datos de la ‘blockchain’ Nansen ha destacado que se han producido retiros por valor de 1.600 millones de dólares en Binance en las últimas 24 horas. Según Nansen, Binance los activos registrados en Binance están valorados de 60.000 millones de dólares.

There's a spike in withdrawals from Binance in the last 24H with -$1.6B* netflow



Its 7-day netflow is now at -$1.9B, currently this is less than the -$2.3B weekly netflow Binance has processed in the wake of FTX collapse



*ETH & ERC20 tokens only pic.twitter.com/pwbeQXtDxK — Nansen 🧭 (@nansen_ai) December 13, 2022

Cabe recordar que la pasada semana Coinbase eliminó las comisiones de conversión de Tether a USDC, asegurando que es una ‘stablecoin’ más fiable y de confianza que USDT.