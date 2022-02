La noticia de que las autoridades británicas se han incautado, por primera vez en la historia, de tres tokens no fungibles (NFT), propiedad de tres personas acusadas de defraudar 1,4 millones de libras, no es más que la punta del iceberg de una realidad que ha crecido en paralelo a la popularidad de las criptodivisas únicas: que son pasto de timos y estafas. Mientras los expertos piden no demonizar estos activos por sus múltiples y demostradas aplicaciones, alrededor de las ventas de NFT se han producido todo tipo de situaciones fraudulentas que han puesto en tela de juicio este segmento de los criptoactivos, una de las grandes modas de los últimos 12 meses.

Los NFT han pasado de ser una aplicación para los artistas a una floreciente comunidad de creadores de todo tipo, una evolución que ha generado gran atractivo mundial. No pasa un día sin que haya un anuncio de alguna gran marca sobre su incursión en este mundo, una de las más recientes, la Bolsa de Nueva York, que ha pedido la patente para lanzar su propia plataforma de compraventa de tokens no fungibles. Tal ha sido la locura, que se ha pasado a acuñar tokens únicos de prácticamente todo, creando un efecto FOMO (Fear of Missing Out -miedo a quedarse fuera-) en un mercado que transacciona de 15.000 a 50.000 ventas cada semana y ha adquirido un valor de 40.000 millones de dólares en 2021.

El efecto llamada ha atraído a muchas empresas fraudulentas y a numerosos inversores incautos, por lo que en las últimas semanas se han multiplicado las noticias de irregularidades en torno a estos activos. Además, varios artistas han criticado la práctica, alegando que los creadores de NFT han robado su trabajo para obtener sustanciosos beneficios. Incluso Wikipedia ha entrado en escena, negándose a reconocer la práctica como "arte" según sus directrices.

Por si esto fuera poco, OpenSea, uno de los mayores mercados de NFT online, anunció la semana pasada que alrededor del 80% de los tokens únicos acuñados a través de su herramienta de creación gratuita habían sido identificados como fraudulentos, calificados como spam o estafa. Cent, otra plataforma de compraventa de estos activos, comunicó también que detenía sus transacciones porque la mayoría de sus usuarios vendían contenido que no les pertenece, en palabras de su director ejecutivo y cofundador, Cameron Hejazi.

Los expertos reconocen que la fiebre de los NFT se ha ido completamente de las manos, ya que el proceso de creación y compraventa se presta a que se comentan ilegalidades, sin contar con que es un sector completamente desregulado. Las autoridades, junto a los impulsores de OpenSea y Cent han identificado actividades que no "deberían estar ocurriendo legalmente", lamentaba Hejazi, en concreto ventas no autorizadas de otros NFT y la conversión en tokens únicos de contenido sobre el que no se posee la propiedad intelectual.

Por otra parte, el Departamento del Tesoro de EEUU advertía hace unos días de que "las estafas que prometen grandes rendimientos con criptodivisas y NFT están inundando Internet". Los inversores que quieran comprar estos activos "deben hacer sus deberes para asegurarse de que entienden completamente estas inversiones y sus riesgos antes de involucrarse", avisaba.

En cuanto a las víctimas, "los estafadores buscan a personas interesadas en los NFT o inversores que llegan por primera vez al mercado", comenta Adam Morris, co fundador de NFT Club. Explica que suelen unirse a servidores de Discord y enviar mensajes masivos a sus miembros, enviar mensajes de texto a personas en Twitter, Telegram o Reddit, o establecer conexiones en aplicaciones como Bumble Bizz. "Cuando se acercan a los inversores potenciales, los estafadores intentan que su estafa parezca la mejor oportunidad de comercialización disponible. Las personas que llevan un tiempo invirtiendo en NFT sabrán ignorar estos mensajes, sin embargo, es más probable que muchos de los recién llegados no reconozcan este tipo de estafas", comenta.

"Los timos no son exclusivos de las NFT, las vemos en la mayoría de los ámbitos de los servicios financieros, y en muchas otras partes de la vida. Por desgracia, siempre habrá gente que quiera aprovecharse de las nuevas tendencias y las tecnologías emergentes", subraya por su parte Josh Gilbert, de eToro, quien pide no caer en generalizaciones que menoscaben el gran potencial de estas aplicaciones.

CÓMO DETECTAR LAS ESTAFAS

Morris detalla que entre las técnicas utilizadas por los estafadores para engañar a los compradores está la de realizar cobros de copias en el intento de confundir a los inversores para que compren el activo equivocado. Según el experto, el 'phishing' también es bastante común: se trata de portales falsos que piden los datos de acceso del usuario y la información de la tarjeta de crédito, como, por ejemplo, en la estafa de 'phishing' de Metamask. "La mejor manera de verificar la autenticidad del sitio en el que se encuentra es utilizar sitios web como ScamAdviser y Trend Micro Check. Además, asegúrese siempre de comprobar si la dirección de contacto de la NFT coincide con la que aparece en el sitio web donde aparece la NFT", aconseja.

Asimismo, "cuando busque invertir en NFT, recuerde que nunca debe enviar sus activos a nadie directamente y que, en su lugar, debe utilizar un mercado" de compraventa, prosigue el cofundador de NFT Club. Además, recomienda utilizar un monedero de hardware, no un monedero web, para evitar todos los riesgos: "Si su navegador se ve comprometido, un hacker hábil podría acceder fácilmente a sus activos y llevárselos".

Además, a la hora de buscar colecciones en sitios web como OpenSea, se deben elegir aquellas que contengan la marca azul "verificada" para estar seguro de que el artículo seleccionado en un verdadero NFT con valor. Y lo que es más importante, hace hincapié el experto en "no compartir nunca los datos de la tarjeta de crédito y asegurarse siempre de que se está en un sitio web legítimo".