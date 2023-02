Que Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire Hathaway y mano derecha de Warren Buffet, no es fan de las criptomonedas es de sobra conocido. Pero por si acaso, el veteranísimo inversor ha vuelto a dejar claro lo que opina de los activos digitales y, para sorpresa de nadie, no es ni remotamente positivo.

“A veces llamo “basurilla” a las ‘criptos’, a veces las llamo criptomierda. Es simplemente ridículo que alguien compre estas cosas. Es una locura total, un juego estúpido. Creo que las personas que se oponen a mi postura son idiotas, así que no creo que haya un argumento racional contra mi postura”, ha criticado Munger en la junta de accionistas de Daily Journal Corporation, empresa que preside.

Asimismo, el vicepresidente de Berkshire Hathaway ha asegurado no estar “orgulloso” de que Estados Unidos permita “esta porquería”, ya que “no tiene valor, no es buena es una locura y no hará más que daño”. “Es antisocial permitir las criptomonedas. Estoy avergonzado de que tanta gente crea en este tipo de basura y de que el Gobierno permita que exista”, ha añadido.

No es la primera vez que Munger critica las criptomonedas. En las últimas semanas, el socio de Buffett publicó un artículo en ‘The Wall Street Journal’ donde cargó duramente el bitcoin y aseguró que Estados Unidos debería seguir los pasos de China y prohibir todo tipo de criptomonedas y activos digitales.

“Una criptodivisa no es una moneda, ni una mercancía, ni un valor. En su lugar, es un contrato de juego con una ventaja de casi el 100% para la casa, celebrado en un país donde los contratos de juego tradicionalmente sólo están regulados por estados que compiten en laxitud. Obviamente, Estados Unidos debería promulgar ya una nueva ley federal para prohibir las criptomonedas”, destacó.

Asimismo, Munger definió a la esfera de las criptomonedas como un “capitalismo salvaje y lanudo” que “se parece mucho al descrito en un comentario a menudo atribuido a Mark Twain, de quien se cree que dijo que una mina es un agujero en el suelo con un mentiroso encima”.

El vicepresidente de Berkshire Hathaway se ha mostrado frontalmente en contra de las criptomonedas en numerosas ocasiones, llegando a definir a los inversores en bitcoin como “casi dementes” y a la criptomoneda reina como “repulsiva”. De hecho, en el pasado reconoció que desearía que las criptodivisas “nunca se hubieran inventado”.

Buffett, por su parte, también es un conocido crítico de las criptomonedas que llegó a asegurar que no compraría todo el bitcoin del mundo ni por 25 dólares. “Si fueras dueño de todo el bitcoin del mundo y me lo ofrecieras por 25 dólares, no lo aceptaría: no va a producir nada. Los departamentos van a producir renta y las fincas van a producir alimentos. Si tengo todo el bitcoin, me quedo como estaba”, argumentó.

En las últimas semanas, Jamie Dimon, consejero delegado de JP Morgan, cargó fuertemente contra el bitcoin, al que calificó como una “pérdida de tiempo”. “Creo que las criptomonedas han sido una pérdida de tiempo y por qué ustedes gastan su tiempo en ellas está totalmente fuera de mi compresión. El bitcoin en sí es un fraude inflado. Es una roca mascota: puedes tenerlo todo lo que quieras, pero no sirve para nada”, criticó. La firma que dirige ha elaborado un informe en el que se refleja que la mayoría de inversores institucionales no tienen interés en este mercado.

Las criptomonedas han vuelto al rojo este viernes, tónica habitual en las últimas sesiones, después de que este jueves el bitcoin se disparase hasta tocar máximo de agosto. Varios expertos creen que el rebote experimentado en enero no solo no es sostenible, sino que los valores que lo han liderado se hundirán todavía más en el futuro. “Se ha acabado la fiesta para las criptomonedas”, sentencian.