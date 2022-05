El oráculo de Omaha, Warren Buffett, ha vuelto a cargar contra la reina de todas las criptomonedas. En su reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway ha insistido en que ni se plantea comprar bitcoins porque no hacen nada.

“Si fueras dueño de todo el bitcoin del mundo y me lo ofrecieras por 25 dólares, no lo aceptaría”, ha afirmado Buffett, quien ha argumentado que tendrá que venderlo de una u otra forma ya que "no va a producir nada".

El famoso inversor ha explicado que si se le ofreciera el 1% de todas las tierras de cultivo o de todos los departamentos de Estados Unidos por 25.000 millones, lo aceptaría en el acto. "Los departamentos van a producir renta y las fincas van a producir alimentos”, ha sentenciado, añadiendo que "si tengo todo el bitcoin, estoy de regreso donde estaba".

Las opiniones de Buffett sobre las criptomonedas, y en concreto del bitcoin, ya son conocidas por todo el mercado, pero en la reunión con los accionistas de su compañía lo ha vuelto a dejar claro por si había dudas. "Ya sea que suba o baje en el próximo año o cinco años o 10 años, no lo sé. Pero una cosa de la que estoy seguro es que no se multiplica, no produce nada”, ha indicado.

De hecho, ha señalado que ya se mete "en suficientes problemas" en la actualidad, por lo que se pregunta por qué debería tomar una posición larga o corta en algo que no conoce.