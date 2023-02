El vicepresidente de Berkshire Hathaway, Charlie Munger, ha cargado con dureza contra el bitcoin (BTC). La mano derecha de Warren Buffett ha definido a la criptomoneda reina como poco más que una apuesta de riesgo y ha señalado que el Gobierno de Estados Unidos debería seguir los pasos de China y prohibir las monedas digitales.

“Una criptodivisa no es una moneda, ni una mercancía, ni un valor. En su lugar, es un contrato de juego con una ventaja de casi el 100% para la casa, celebrado en un país donde los contratos de juego tradicionalmente sólo están regulados por estados que compiten en laxitud”, ha criticado Munger en un artículo publicado en ‘The Wall Street Journal’,

Asimismo, Munger ha subrayado que, “obviamente, Estados Unidos debería promulgar ya una nueva ley federal” para prohibir las criptomonedas. “Todo este capitalismo salvaje y lanudo se parece mucho al descrito en un comentario a menudo atribuido a Mark Twain, de quien se cree que dijo que una mina es un agujero en el suelo con un mentiroso encima”, ha añadido.

Munger es un reconocido criptoescéptico, el cual llegó a definir a los inversores en bitcoin como “casi dementes” y calificó de “repulsivo” el éxito de la criptomoneda reina. De hecho, reconoció que desearía que las criptodivisas “nunca se hubiera inventado”.

Buffett, por su parte, también es un conocido crítico de las criptomonedas que llegó a asegurar que no compraría todo el bitcoin del mundo ni por 25 dólares. “Si fueras dueño de todo el bitcoin del mundo y me lo ofrecieras por 25 dólares, no lo aceptaría: no va a producir nada. Los departamentos van a producir renta y las fincas van a producir alimentos. Si tengo todo el bitcoin, me quedo como estaba”, argumentó.

En las últimas semanas, Jamie Dimon, consejero delegado de JP Morgan, cargó fuertemente contra el bitcoin, al que calificó como una “pérdida de tiempo”. “Creo que las criptomonedas han sido una pérdida de tiempo y por qué ustedes gastan su tiempo en ellas está totalmente fuera de mi compresión. El bitcoin en sí es un fraude inflado. Es una roca mascota: puedes tenerlo todo lo que quieras, pero no sirve para nada”, criticó.

Recientemente, una encuesta del banco neoyorquino ha mostrado que 7 de cada 10 inversores institucionales no tienen interés en invertir en criptomonedas en 2023.