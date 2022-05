Las llamadas 'stablecoins' son tokens que se vinculan a activos físicos y monedas fiduciarias, en este caso el dólar, para garantizar un cambio 1:1. El mercado de este tipo de monedas digitales se halla bajo un fuerte escrutinio legal ya que las autoridades temen que este vínculo con los activos tradicionales cause una falta de liquidez entre los inversores que pueda tener repercusiones en el sistema financiero más amplio. El caso del UST, la décima 'cripto' por capitalización de mercado, pone de nuevo el foco en este tipo de proyectos, sin embargo tanto el tether (USDT) como la USC coin (USDC) se cambian por un dólar, inalteradas por ahora.

Este brutal desplome se intuyó el fin de semana, cuando el UST ya se desacopló del dólar. Esto obligó a la Luna Foundation Guard (LFG), la entidad tras el dólar de terra y el token terra a tomar medidas. Compró bitcoins hasta elevar su reserva de la 'cripto' a 3.000 millones de dólares, con lo que avanzó en su objetivo de generar una despensa de monedas de 10.000 millones de dólares en bitcoins, pero acabó por fracasar en su intento de estabilizar la moneda.

Simon Peters, analista de eToro, afirma que no es la única vez que la moneda estable ha separado temporalmente su valor del dólar pero "el ambiente de miedo e incertidumbre en el mercado de los criptoactivos en este momento lo ha hecho más probable. LFG tiene ahora la tarea, como lo haría un estado nacional con una moneda fiduciaria, de defender la paridad".

Esto significa esencialmente lanzar activos para mantener su valor. Peters señala que "lo preocupante aquí es que, a menudo, cuando un país se enfrenta a una crisis monetaria, sólo puede defender su dinero durante un tiempo antes de que el precio tenga que caer. Este puede ser pronto el caso de la UST, que depende de las reservas de LFG".

De hecho, este lunes el cofundador y CEO de Terra Lab, Do Kwon, tuiteó: "El Consejo de LFG acaba de votar el despliegue de 1.500 millones de dólares de capital (75.000 en BTC y 75.000 en UST) para disipar las preocupaciones del mercado en torno a UST". Y siguió en una serie de apuntes en la red social explicando que no se trata de abandonar su posición en el bitcoin.

2/ First, *LFG is not trying to exit its bitcoin position*.



The goal is to have this capital in the hands of a professional market maker such that:



1) Buy UST if price < peg

2) Buy BTC if price >= peg



thus significantly strengthening the liquidity around UST peg