Las criptomonedas continúan en su particular moneda rusa. Si ayer hablábamos de subidas, hoy toca hablar de caídas. El bitcoin (BTC) baja un 1,4% en las últimas horas y pierde los 23.500 dólares de nuevo, mientras que el ethereum (ETH) cede un 0,6% y vuelve a caer por debajo de los 1.650 dólares.

¿Está condenado bitcoin a seguir cotizando en el amplio rango en el que lleva estancado semanas? Según numerosos expertos, sí. Lex Sokolin, director de criptoeconomía de ConsenSys, opina que la causa no es otra sino la inflación persistentemente alta, en el mundo en general y en Estados Unidos en particular. Tanto BTC como ETH, los dos principales ‘tokens’ del mercado, han subido cerca de un 40%, pero han perdido el impulso con el que comenzaron el año tras una batería de datos macroeconómicos negativos y la consiguiente falta de optimismo por parte de los inversores.

“No veo ningún cambio dramático. Todavía tenemos una inflación obstinada y los bancos centrales se han comprometido a subir los tipos hasta que la inflación se enfríe aún más. Eso significa que las acciones tecnológicas y los criptoactivos seguirán cotizando a múltiplos suprimidos y el mercado inmobiliario está en peligro”, explica Sokolin al medio ‘CoinDesk’.

En Europa, los datos de inflación de febrero no han sido positivos. Y al otro lado del Atlántico, tal y como va la cosa, no parece que vaya a ser mucho mejor. La última lectura del ISM manufacturero de Estados Unidos mostró una contracción más lenta del sector en febrero, pero la mejora con respecto al mes anterior fue menor de lo esperado. “La ralentización del crecimiento económico no es una mala noticia para la Reserva Federal (Fed), pero sí lo es la creciente presión sobre los precios. Esto es lo que reveló ayer el informe”, subraya Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank.

Por si fuera poco, los banqueros de la Fed siguen dejando claro que las subidas de tipos de interés pueden volver a los 50 puntos básicos tras aflojar el ritmo a comienzos de febrero. Así lo aseguró Neel Kashkari, presidente de la Fed de Mineápolis y uno de los miembros más duros del FOMC, que reconoció “estar abierto” tanto a los 25 como a los 50 puntos básicos de cara al cónclave de del 22 de marzo.

En cualquier caso, el halcón Kashkari ha señalado que lo más importante no será el ritmo de subidas de tipos, sino el tipo terminal de los mismos. En los últimos meses, el presidente de la Fed de Mineápolis ha reiterado que la única forma de domar la inflación es llevar los tipos de interés hasta el 5,4%, significativamente por encima de lo que estima la Fed. “Tenemos que subir los tipos agresivamente para poner un techo a la inflación y luego dejar que la política monetaria se abra camino a través de la economía”, señaló el pasado febrero.

Por su parte, Bostic, de la Fed de Atlanta, cree que el tipo terminal debería ser ligeramente inferior, pero apuesta por no moverlos hasta bien entrado 2024. La probabilidad que la herramienta FedWatch de CME otorga a una subida de 50 puntos básicos sigue subiendo y este jueves se sitúa por encima del 30%. Hace menos de un mes, el 6 de febrero, situaba la probabilidad de que se produjese este escenario en el 6%.

En el plano puramente empresarial, fortísimas caídas en Silvergate Bank después de que haya anunciado que tardará más de lo previsto en publicar sus resultados anuales. Coinbase, por su parte, sigue con su buen inicio de año impulsado por su recién lanzada solución de capa 2 de Ethereum, Base. A su vez, un portavoz de Visa ha negado que la compañía haya abandonado sus planes con las criptodivisas.

En el resto del mercado, caídas significativas del 2% en los principales ‘tokens’ del mercado. Polygon (MATIC) y solana (SOL) se llevan la peor parte y ceden casi un 3%.