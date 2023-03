El avance regulatorio de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) sobre las ‘stablecoins’ y el ‘staking’ sigue preocupando a Coinbase. El consejero delegado del ‘exchange’ radicado en EEUU, Brian Armstrong, ha asegurado que los servicios de apuestas de su criptobolsa no deberían clasificarse como valores, contrariamente a lo que argumenta el regulador.

“Nuestro producto de ‘staking’ no es un valor. Los clientes nunca entregan sus activos a Coinbase, por ejemplo. Y realmente sólo estamos proporcionando un servicio que pasa a través de esas monedas para ayudarles a participar en el ‘staking’, que es un protocolo descentralizado”, ha explicado Armstrong en una entrevista concedida a ‘Bloomberg’.

WATCH: Coinbase CEO Brian Armstrong joins Bloomberg TV after the biggest US cryptocurrency exchange posted a $557 million loss and saw revenue tumble 75% in the fourth quarter https://t.co/zEfQ0mSMe0 https://t.co/dJAkxCtft8 — Bloomberg Markets (@markets) March 1, 2023

El cofundador de Coinbase ha mostrado su desacuerdo con la SEC y su presidente, Gary Gensler, en el pasado. Recientemente, la compañía aseguró que puede no eliminar un criptoactivo cotizado en su bolsa si la SEC alega que es un valor, a la espera de una determinación judicial final. Con todo, recientemente han anunciado que suspenderán la negociación de Binance USD (BUSD) tras el aviso del regulador a Paxos, la empresa emisora.

Cabe recordar que la SEC ya investigó el pasado verano a Coinbase por este tipo de productos. En este sentido, Armstrong ha asegurado que la compañía está “preparada” para “defender en los tribunales” sus productos de ‘staking’ “si es necesario”. “Pero nunca buscamos pelea. Queremos trabajar en colaboración con los reguladores de todo el mundo”, ha matizado.

The US can still lead. But only if it chooses to. The rest of the world is not sitting around. https://t.co/9VzZDRyNBp — paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) March 1, 2023

Por otra parte, el CEO de Coinbase ha asegurado que no le “preocupa” lo que los últimos movimientos de la SEC pueden suponer para las ‘stablecoin’. De hecho, Armstrong ha indicado que es “bastante alcista” en USD Coin (USDC), moneda estable indexada al dólar emitida por Circle.

Asimismo, Armstrong también ha manifestado su oposición a la sanción de la SEC a Kraken, que ha tenido que pagar una multa de 30 millones de dólares y dejar de prestar sus servicios de ‘staking’ en Estados Unidos. El directivo señaló que prohibir este tipo de productos “sería un terrible camino para los Estados Unidos”, ya que “la regulación mediante la imposición no funciona”. “Anima a las empresas a operar en paraísos fiscales, que es lo que ocurrió con FTX”, explicó en Twitter.

Well said. There was no way to register (a disingenuous offer).



“Using enforcement actions to tell people what the law is in an emerging industry is not an efficient or fair way of regulating.” https://t.co/6wVZZbQt23 — Brian Armstrong (@brian_armstrong) February 9, 2023

Coinbase ha estado introduciendo nuevos productos y servicios para reducir su dependencia de los ingresos por operaciones minoristas, que a menudo reflejan las grandes oscilaciones de los precios de las criptodivisas. Esta magnitud se redujo un 12% en sus últimas cuentas anuales, las cuales mostraron que el ‘exchange’ ha perdido dinero en los últimos cuatro trimestres.

En el lado positivo, Coinbase ha lanzado recientemente una solución de capa 2 de Ethereum, Base, que ha sido bien recibida por el mercado. Asimismo, la compañía sigue ganando peso en los fondos insignia de ARK Invest, firma de inversión dirigida por Cathie Wood. En lo que va de año, los derechos de Coinbase han subido alrededor de un 80%, aunque siguen muy por debajo de sus máximos históricos y los expertos destacan su estrecha correlación con el precio del bitcoin y el ethereum.