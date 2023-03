El término capa 2 (layer 2 o L2, en inglés) se refiere a una serie de protocolos diferentes que permiten a los desarrolladores de la cadena de bloques Ethereum crear aplicaciones descentralizadas (dApps) que permitan mejorar el tiempo en el que se procesa una transacción y rebajar los costes del gas. Las tarifas del gas de Ethereum miden la cantidad de esfuerzo computacional requerida para ejecutar operaciones específicas en la red de Ethereum y el precio varía en función de distintos factores.

1/ 🔵 We’re excited to announce @BuildOnBase.



Base is an Ethereum L2 that offers a secure, low-cost, developer-friendly way for anyone, anywhere, to build decentralized apps.



Our goal with Base is to make onchain the next online and onboard 1B+ users into the cryptoeconomy. pic.twitter.com/RmwZFJzGGs