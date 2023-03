El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, se ha mostrado este miércoles "abierto" a una subida de 25 o 50 puntos básicos de los tipos de interés en el próximo cónclave monetario que el banco central mantendrá entre el 21 y el 22 de marzo, y ha subrayado que considera más importante la tasa final que alcancen los tipos que el ritmo de los aumentos.

"Tengo la mente abierta sobre una subida de 25 o 50 pb", ha destacado durante su intervención en un acto público, en el que ha otorgado más importancia a las proyecciones sobre la tasa final que cada miembro del banco central elabora en las reuniones, y que "contienen mucha información importante".

En la reunión de diciembre, Kashkari se decantó por elevar los tipos de interés hasta el 5,4% "y mantenerlos ahí por periodo prolongado de tiempo", si bien todavía no tiene claro cual será su próxima previsión. "Todavía no he decidido cual será mi proyección, pero me inclino hacia nuevas subidas", ha destacado.

En esta decisión influirán en buena medida los indicadores económicos que se vayan conociendo, después de que los de febrero mostraran un contexto que dista del buscado por la Fed, con una inflación que se muestra más persistente de lo esperado.

"Los datos de los últimos meses, que incluyen un fuerte reporte laboral y una inflación superior a la esperada, son preocupantes, y sugieren que no estamos progresando todo lo rápido que queremos", ha destacado, si bien ha pedido "no sobrereaccionar a los datos de un mes".

El titular de la Fed de Minneapolis se ha vuelto a reafirmar en el objetivo de devolver la inflación al 2%, y espera que además se consiga un "aterrizaje suave" de la economía estadounidense. "Queremos evitar la recesión, pero sabemos que debemos reducir la inflación", ha concluido.